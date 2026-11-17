دمشق-سانا ‏

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ناقشت وزارة الزراعة الخطوات اللازمة لإنشاء منطقة خالية من أمراض الفصيلة ‏الخيلية ‏(‏EDFZ‏)‏ في سوريا، بما يتوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ‏ويفتح المجال أمام تسهيل حركة الخيول السورية دولياً والحد من القيود الصحية ‏المفروضة على نقلها.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة ‏معاون الوزير لشؤون الثروة الحيوانية محمد طرشان، وبحضور الفريق الفني المختص، ‏تناول الإجراءات المطلوبة لإنشاء المنطقة وإدارتها، ولا سيما برامج الترصد الوبائي، ‏والفحوص المخبرية، وتعريف الخيول وتتبع حركتها، وتنظيم عمليات الدخول والخروج، ‏وتطبيق تدابير الأمن الحيوي والحجر البيطري، مع التركيز على الأمراض ذات الطبيعة ‏الوبائية التي تصيب الفصيلة الخيلية.‏

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كما ناقش المجتمعون مقترح أن تشمل المنطقة مساحة تمتد من الحدود اللبنانية مروراً ‏بمدينة دمشق ومطار دمشق الدولي، وصولاً إلى منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، بما ‏يتيح تنظيم حركة الخيول عبر المنافذ الجوية والبرية ضمن منظومة رقابة صحية ‏متكاملة.‏



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وأكد المجتمعون أهمية استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية، وتعزيز التنسيق مع ‏المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وإعداد الملف الفني اللازم لتقديمه وفق المعايير ‏المعتمدة، تمهيداً لاستيفاء شروط الإعلان عن المنطقة واعتمادها دولياً، بما يهيئ ‏الظروف المناسبة لتسهيل حركة الخيول السورية خارجياً والحد من القيود المفروضة.‏

خطة وطنية متكاملة في قطاع الخيول

وتشهد سوريا مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم في قطاع الخيول العربية ‏الأصيلة، مع إطلاق وزارة الزراعة خطة وطنية متكاملة، تهدف إلى حماية السلالات ‏السورية العريقة، وتطوير برامج التربية، وتعزيز حضور الخيل السورية في المحافل ‏الإقليمية والدولية.‏

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وتقوم الخطة على توسيع برامج التسجيل والوشم واستخدام برامج التربية والانتخاب، ‏وتثبيت الصفات الوراثية اعتماداً على نتائج علمية دقيقة، إلى جانب تعزيز العمل ‏الوراثي في مركز تربية الخيول العربية التابع للوزارة، والتعاون مع منظمات عربية ‏ودولية لزيادة أعداد الخيول.‏

