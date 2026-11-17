دمشق-سانا
ناقشت وزارة الزراعة الخطوات اللازمة لإنشاء منطقة خالية من أمراض الفصيلة الخيلية (EDFZ) في سوريا، بما يتوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويفتح المجال أمام تسهيل حركة الخيول السورية دولياً والحد من القيود الصحية المفروضة على نقلها.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة معاون الوزير لشؤون الثروة الحيوانية محمد طرشان، وبحضور الفريق الفني المختص، تناول الإجراءات المطلوبة لإنشاء المنطقة وإدارتها، ولا سيما برامج الترصد الوبائي، والفحوص المخبرية، وتعريف الخيول وتتبع حركتها، وتنظيم عمليات الدخول والخروج، وتطبيق تدابير الأمن الحيوي والحجر البيطري، مع التركيز على الأمراض ذات الطبيعة الوبائية التي تصيب الفصيلة الخيلية.
كما ناقش المجتمعون مقترح أن تشمل المنطقة مساحة تمتد من الحدود اللبنانية مروراً بمدينة دمشق ومطار دمشق الدولي، وصولاً إلى منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، بما يتيح تنظيم حركة الخيول عبر المنافذ الجوية والبرية ضمن منظومة رقابة صحية متكاملة.
وأكد المجتمعون أهمية استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية، وتعزيز التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وإعداد الملف الفني اللازم لتقديمه وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لاستيفاء شروط الإعلان عن المنطقة واعتمادها دولياً، بما يهيئ الظروف المناسبة لتسهيل حركة الخيول السورية خارجياً والحد من القيود المفروضة.
خطة وطنية متكاملة في قطاع الخيول
وتشهد سوريا مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم في قطاع الخيول العربية الأصيلة، مع إطلاق وزارة الزراعة خطة وطنية متكاملة، تهدف إلى حماية السلالات السورية العريقة، وتطوير برامج التربية، وتعزيز حضور الخيل السورية في المحافل الإقليمية والدولية.
وتقوم الخطة على توسيع برامج التسجيل والوشم واستخدام برامج التربية والانتخاب، وتثبيت الصفات الوراثية اعتماداً على نتائج علمية دقيقة، إلى جانب تعزيز العمل الوراثي في مركز تربية الخيول العربية التابع للوزارة، والتعاون مع منظمات عربية ودولية لزيادة أعداد الخيول.