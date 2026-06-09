الاستشعار عن بعد: الجاهزية مستمرة لمواجهة أي طارئ في المناطق ‏الحراجية

دمشق -سانا
نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، خرائط مؤشرات خطورة الحريق للأيام من ال8 وحتى 11حزيران الجاري لمناطق الغابات في شمال غربي سوريا.
وبينت المهندسة رادا كاسوحة رئيسة المنصة، في تصريح لـ سانا في وقت متأخر أمس الإثنين أن الخرائط أشارت إلى أن مؤشرات الخطورة في مستويات منخفضة إلى متوسطة الشدة تميل للارتفاع اليوم الثلاثاء في مواقع حراجية محدودة، ثم تعود للانخفاض يومي الأربعاء والخميس 10و11 الجاري في مجمل مساحات غابات.
وأوضحت المهندسة رادا أن المؤشرات اليومية لهذه الفترة تسودها مستويات خطورة منخفضة إلى متوسطة تدل على محدودية خطر الحريق مع الانتباه إلى أن قابلية اشتعال الغطاء النباتي تبقى واردة دائماً، لذا يتطلب الأمر رفع درجة الجاهزية وتعزيز إجراءات المراقبة والاستجابة السريعة وخاصة في المناطق ذات الكثافة الحراجية العالية وتحديداً الغابات الصنوبرية.
وأشارت إلى أنه رغم أن الخرائط لم تسجل انتشاراً واسعاً لمستويات الخطورة الشديدة إلا أن الظروف المناخية وخاصة المترافقة مع الرياح تستدعي من المواطنين والمزارعين الامتناع عن إشعال النيران في المواقع الحراجية أو حرق مخلفات المزارع القريبة من الحراج خوفاً من اندلاع الحرائق، والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق في المناطق الحراجية.
ولفتت المهندسة رادا إلى أن المنصة تجري تنسيقاً عالي المستوى مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والفرق متأهبة وجاهزة للتدخل لأي طارئ.
يشار إلى أن خرائط مؤشرات الخطورة تعتمد على مجموعة معاملات أساسية مرتبطة بالغطاء النباتي والظروف الجوية والعوامل الطبوغرافية والبشرية، بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق وتوجيه إجراءات الوقاية والاستجابة المبكرة.