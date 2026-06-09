الاستشعار عن بعد: الجاهزية مستمرة لمواجهة أي طارئ في المناطق ‏الحراجية

دمشق -سانا‌‎ ‎

نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، ‏التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، خرائط مؤشرات خطورة ‏الحريق للأيام من ال8 وحتى 11حزيران الجاري لمناطق الغابات في شمال ‏غربي سوريا‎. ‎

وبينت المهندسة رادا كاسوحة رئيسة المنصة، في تصريح لـ سانا في وقت متأخر أمس ‏الإثنين أن الخرائط أشارت إلى أن مؤشرات الخطورة في مستويات ‏منخفضة إلى متوسطة الشدة تميل للارتفاع اليوم الثلاثاء ‏في مواقع حراجية محدودة، ثم تعود للانخفاض يومي الأربعاء والخميس ‌‏10و11 الجاري في مجمل مساحات غابات‎.‎

وأوضحت المهندسة رادا أن المؤشرات اليومية لهذه الفترة تسودها ‏مستويات خطورة منخفضة إلى متوسطة تدل على محدودية خطر ‏الحريق مع الانتباه إلى أن قابلية اشتعال الغطاء النباتي تبقى واردة دائماً، لذا ‏يتطلب الأمر رفع درجة الجاهزية وتعزيز إجراءات المراقبة والاستجابة ‏السريعة وخاصة في المناطق ذات الكثافة الحراجية العالية وتحديداً الغابات ‏الصنوبرية‎. ‎

وأشارت إلى أنه رغم أن الخرائط لم تسجل انتشاراً واسعاً لمستويات ‏الخطورة الشديدة إلا أن الظروف المناخية وخاصة المترافقة مع الرياح ‏تستدعي من المواطنين والمزارعين الامتناع عن إشعال النيران في المواقع ‏الحراجية أو حرق مخلفات المزارع القريبة من الحراج خوفاً من اندلاع ‏الحرائق، والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق في المناطق الحراجية‎.‎

ولفتت المهندسة رادا إلى أن المنصة تجري تنسيقاً عالي المستوى مع ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، والفرق متأهبة وجاهزة للتدخل لأي ‏طارئ‎.‎

يشار إلى أن خرائط مؤشرات الخطورة تعتمد على مجموعة معاملات ‏أساسية مرتبطة بالغطاء النباتي والظروف الجوية والعوامل الطبوغرافية ‏والبشرية، بهدف تحديد المناطق الأكثر عرضة لاندلاع الحرائق وتوجيه ‏إجراءات الوقاية والاستجابة المبكرة‎.‎