ندوة تفاعلية في إدلب حول مهارات القيادة وبناء فرق العمل عالية الأداء

إدلب-سانا



نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة إدلب اليوم الإثنين، ندوة تفاعلية بعنوان “القيادة الأخلاقية وبناء فرق العمل عالية الأداء في المؤسسات الحكومية”، قدمها الأكاديمي السوري والدبلوماسي والخبير في الاستشارات والتدريب الإداري عامر النمر، وذلك في مركز تنمية الموارد البشرية بحي الشيخ ثلث بمدينة إدلب.



وتناولت الندوة التي شارك فيها نحو 60 من العاملين في المؤسسات الحكومية ورؤساء الأقسام، عدة محاور شملت مستويات الاندماج الوظيفي، ومفاهيم القيادة الأخلاقية، والكفاءة وصناعة المعنى والأثر، وقواعد التميز والذكاء الإداري، إضافة إلى هندسة الإنتاجية وتعزيز هرم الطاقة المؤسسية.



كما تضمنت الندوة جانباً تفاعلياً أتاح للمشاركين مناقشة أساليب القيادة الفعالة، وآليات بناء فرق عمل متماسكة ومستدامة، بما يُسهم في رفع الكفاءة الإدارية وتحسين الأداء داخل المؤسسات الحكومية.

تطوير مهارات الكوادر الإدارية

وبيّن رئيس دائرة التنمية الإدارية في مديرية الخدمات الفنية بإدلب محمد الحسين لـ سانا، أن هذه الندوات تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإدارية، وتعزيز قيم النزاهة والمسؤولية وزيادة الخبرات، وصولاً إلى مؤسسة حكومية أكثر إنتاجية وتماسكاً.

وأشار الحسين إلى أن الندوات تُسهم في قياس جودة أداء الموظفين بشكل أفضل، داعياً إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية والفعاليات المماثلة بصيغ أكثر تنوعاً.

دور التحفيز المؤسساتي للموظفين

من جانبه، أكد مقدم المحاضرة عامر النمر أهمية تطبيق مبدأ التحفيز في المؤسسات الحكومية، ودوره في بناء فرق عمل عالية الأداء، وكيفية إنشاء نظام كفاءة قادر على إدارة هذه الفرق بفاعلية.

وأشار النمر إلى ضرورة الجمع بين القواعد الأخلاقية والنظم والمعايير الإدارية في بيئة العمل، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتسريعه، مع التأكيد على أهمية القياس وتطوير قدرة المؤسسة على تقييم أداء كوادرها، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة.

واعتبر النمر أن هذه الندوة يمكن أن تكون بوابة لسلسلة ندوات توعوية قادمة، موضحاً أنها ركزت على محاور عدة، أبرزها بناء فرق عالية الأداء، وهندسة الإنتاجية، والأخلاقيات الإدارية، وبناء الأثر.

وأكد على أهمية القيادة الأخلاقية باعتبارها حجر الأساس في بناء فرق عمل عالية الأداء، مشيراً إلى أن توافر الثقة في بيئة العمل يسهم في رفع الإنتاجية، وتحقيق الأثر المستدام.

صقل المهارات بالأداء المؤسساتي

بدوره أوضح رئيس دائرة بناء القدرات في مديرية التنمية الإدارية بإدلب ملهم دبيس أن المديرية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى نقل الخبرات وتزويد رؤساء الأقسام بأدوات عملية تساعدهم على إدارة فرقهم بكفاءة وتحقيق أهداف المؤسسة.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي للندوة صقل المهارات المرتبطة بالأداء المؤسساتي في الحكومة، وأداء كوادرها كافة، والتعريف بكيفية تشكيل فرق عالية الأداء، والتعامل معها، وأسس تطبيق القيادة الأخلاقية ضمن المؤسسة، وآلية التعامل بين المديرين والقيادات ضمن كل دائرة أو مؤسسة بعيداً عن أنماط الإدارة التقليدية.



وتأتي الندوة ضمن خطة مديرية التنمية الإدارية في إدلب لرفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتطوير أساليب الإدارة الحكومية، في ظل الحاجة إلى بناء مؤسسات أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المرحلة، حيث تولي المديرية اهتماماً ببرامج التدريب والتأهيل التي تركز على الجانبين الأخلاقي والمهني معاً، بهدف خلق بيئة عمل محفزة وتعزيز ثقافة العمل الجماعي.