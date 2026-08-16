وفاة شاب إثر سقوطه داخل حوض جاروشة أعلاف بريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا‏

توفي شاب اليوم الأحد إثر سقوطه داخل ‏حوض جاروشة أعلاف في إحدى ‏منشآت طحن وتخزين الحبوب والأعلاف، في منطقة المرج غرب مدينة ‏جاسم بريف درعا الغربي.‏

وأوضح مدير مشفى نوى الوطني الدكتور عقلة الحنفي في تصريح لمراسل ‌‏سانا أن الشاب وصل إلى المشفى متوفياً نتيجة الاختناق بعد سقوطه في ‌‏حوض الجاروشة وتساقط أكياس الأعلاف فوقه‎.‎

وأضاف الحنفي أن محاولات الأهالي لانتشاله استمرت نحو ساعتين قبل ‌‏تمكنهم من إخراجه وإسعافه إلى المشفى، إلا أنه كان مفارقاً الحياة‎.‎

وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة ‌‏العامة وتوفير الحماية اللازمة داخل مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية لتفادي ‌‏مثل هذه الحوادث‎.‎