وفاة شاب إثر سقوطه داخل حوض جاروشة أعلاف بريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا
توفي شاب اليوم الأحد إثر سقوطه داخل حوض جاروشة أعلاف في إحدى منشآت طحن وتخزين الحبوب والأعلاف، في منطقة المرج غرب مدينة جاسم بريف درعا الغربي.
وأوضح مدير مشفى نوى الوطني الدكتور عقلة الحنفي في تصريح لمراسل سانا أن الشاب وصل إلى المشفى متوفياً نتيجة الاختناق بعد سقوطه في حوض الجاروشة وتساقط أكياس الأعلاف فوقه.
وأضاف الحنفي أن محاولات الأهالي لانتشاله استمرت نحو ساعتين قبل تمكنهم من إخراجه وإسعافه إلى المشفى، إلا أنه كان مفارقاً الحياة.
وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتوفير الحماية اللازمة داخل مواقع العمل والمنشآت الإنتاجية لتفادي مثل هذه الحوادث.