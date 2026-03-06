فرق الدفاع المدني تجري مسحاً ميدانياً لإزالة الألغام ومخلفات الحرب في كفرنبودة بريف حماة

حماة-سانا

بدأت فرق الدفاع المدني في منطقة الغاب تنفيذ عمليات مسح ميداني للكشف عن الألغام ومخلفات الحرب في بلدة كفرنبودة بريف حماة الغربي، وذلك بالتزامن مع الحملة الواسعة التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة الأنقاض في المنطقة.

وذكر مدير مركز إزالة الذخائر غير المنفجرة في ريف حماة الغربي أحمد نيروزي في تصريح لمراسل سانا أن فرق الدفاع المدني، وبالتعاون مع الفرقة 74 في الجيش العربي السوري، تقوم بمسح شامل للمواقع التي ستشملها أعمال إزالة الأنقاض، بهدف التأكد من خلوها من الألغام أو أي مخلفات حرب غير متفجرة قد تشكل خطراً على الأهالي والعاملين.

وأوضح نيروزي أن الفرق تعمل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الذخائر ومخلفات الحرب وإزالتها، مؤكداً استقبال البلاغات من الأهالي حول أي جسم مشبوه للتعامل معه بالشكل الأمثل.

ودعا السكان في المناطق المشمولة بحملة إزالة الأنقاض إلى التعاون الكامل مع فرق الدفاع المدني وكتائب الهندسة، والابلاغ عن أي ذخائر أو ألغام أو مخلفات حرب موجودة في مناطقهم وعدم لمسها أو الاقتراب منها لأنها تشكل خطراً على حياتهم.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الأول من الشهر الجاري حملة واسعة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض في ريف حماة، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتعزيز عوامل الأمان في المناطق المتضررة من جرائم النظام البائد.