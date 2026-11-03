دير الزور.. بدء دورة تدريبية تخصصية حول مسح قوة العمل ‏

دير الزور-سانا ‏

بدأت في مبنى محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، دورة “مسح قوة العمل” ‏التي ‏تنظمها هيئة التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ‏بهدف ‏تأهيل مدربين للقيام بعملية المسح الميداني لتوفير مؤشرات إحصائية ‏حول ‏واقع العمل، ومعدلات البطالة في المحافظة.‏

وتستمر الدورة 3 أيام، وتقدم برنامجاً تدريبياً تخصصياً لبناء قدرات الكوادر ‌‏التي تنفذ المسح وفق المعايير العالمية، وتسهم في جمع بيانات تعكس جانب ‌‏العرض في سوق العمل، وتكوين صورة دقيقة عن واقع القوى العاملة ‌‏وخصائصها.‏

المسح يوفر أكثر من 100 مؤشر إحصائي

أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس رضوان سليم، في تصريح ‏لـ ‏سانا، أن الهيئة أطلقت التدريبات الخاصة بمسح قوة العمل في عدد من ‌‏‌‏المحافظات، بعد فترة من التوقف، مشيراً إلى أن المسح سيوفر أكثر من ‌‏‌‌‏100 مؤشر إحصائي من شأنها أن تسهم في دعم عمل معظم المؤسسات ‏العامة، ويركز على رصد جانب العرض في سوق العمل.‏

ولفت سليم إلى أهمية إجراء هذا المسح لتوفير القوى العاملة التي تتطلبها ‌‏‌‌‌‏إعادة الإعمار، موضحاً أن العمل الميداني بالمسح يستمر لمدة 40 يوماً، ‌‌‌‏بعد ‏انتهاء الدورة بهدف تأهيل المدربين وتمكينهم من نقل المعلومات وتنفيذ ‌‏‌‌‌‏مهامهم وفق المنهجية المطلوبة.‏

المسح يشمل 2700 أسرة في دير الزور

وبيّن أن المسح سيشمل 2700 أسرة في محافظة دير الزور، بمشاركة 24 ‌‏باحثاً موزعين على 12 فريقاً، ضمن عينة إجمالية على مستوى سوريا تبلغ ‌‏‌‏37800 أسرة.‏

وأشار إلى أن العمل جارٍ، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية للتحضير لتنفيذ ‌‏‌‏المرحلة الثانية من المسح، والمتعلقة بجانب الطلب على العمل، من خلال ‌‏‌‏دراسة احتياجات المنشآت من القوى العاملة، بما يتيح تحديد الفجوات بين ‌‏‌‏العرض والطلب في سوق العمل، وتكوين صورة أكثر شمولاً عن واقعه.‏

تعزيز قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم

أوضح المتدرب أسامة خليفة، المختص بالهندسة المعلوماتية أن البرنامج ‌‏التدريبي الخاص بمسح قوة العمل يتضمن عدة محاور أساسية، أبرزها آليات ‌‏جمع البيانات بدقة، والبروتوكولات المعتمدة لإجراء المقابلات الميدانية، ‌‏مشيراً إلى تزويد الباحثين بالأدوات اللازمة لتنفيذ مهامهم البحثية، إلى جانب ‌‏تدريبهم على إجراءات الأمن والسلامة لحماية الفرق الميدانية، وضمان ‌‏سرية بيانات الأسر المشاركة في المسح.‏

من جهتها، أشارت الباحثة المتدربة روان الظاهر، إلى أهمية البرنامج ‌‏التدريبي في تعزيز قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تعريفهم ‌‏بأدوات وأساليب عمل حديثة، مؤكدةً أن تنفيذ المسح يتم بالاعتماد على كوادر ‌‏من أبناء المحافظة، وأن منهجية البحث أعدت أدواته بما يتماشى مع أحدث ‌‏المعايير الدولية المعتمدة. ‏

ويأتي تنفيذ هذا المسح في إطار توفير بيانات إحصائية موثوقة تسهم في فهم ‌‏واقع سوق ‏العمل وتحديد احتياجاته، ما يساعد في رسم الخطط والبرامج ‌‏المستقبلية في محافظة دير الزور.‏

وكانت مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا بدأت في 31 تشرين ‌‏الأول الماضي، تنفيذ مسح القوى ‏العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ‌‏والاتحاد الأوروبي.‏