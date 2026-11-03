دير الزور.. بدء دورة تدريبية تخصصية حول مسح قوة العمل ‏

دير الزور-سانا
بدأت في مبنى محافظة دير الزور، اليوم الثلاثاء، دورة “مسح قوة العمل” التي تنظمها هيئة التخطيط والإحصاء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تأهيل مدربين للقيام بعملية المسح الميداني لتوفير مؤشرات إحصائية حول واقع العمل، ومعدلات البطالة في المحافظة.
وتستمر الدورة 3 أيام، وتقدم برنامجاً تدريبياً تخصصياً لبناء قدرات الكوادر التي تنفذ المسح وفق المعايير العالمية، وتسهم في جمع بيانات تعكس جانب العرض في سوق العمل، وتكوين صورة دقيقة عن واقع القوى العاملة وخصائصها.
المسح يوفر أكثر من 100 مؤشر إحصائي
أوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، أنس رضوان سليم، في تصريح لـ سانا، أن الهيئة أطلقت التدريبات الخاصة بمسح قوة العمل في عدد من المحافظات، بعد فترة من التوقف، مشيراً إلى أن المسح سيوفر أكثر من 100 مؤشر إحصائي من شأنها أن تسهم في دعم عمل معظم المؤسسات العامة، ويركز على رصد جانب العرض في سوق العمل.
ولفت سليم إلى أهمية إجراء هذا المسح لتوفير القوى العاملة التي تتطلبها إعادة الإعمار، موضحاً أن العمل الميداني بالمسح يستمر لمدة 40 يوماً، بعد انتهاء الدورة بهدف تأهيل المدربين وتمكينهم من نقل المعلومات وتنفيذ مهامهم وفق المنهجية المطلوبة.
المسح يشمل 2700 أسرة في دير الزور
وبيّن أن المسح سيشمل 2700 أسرة في محافظة دير الزور، بمشاركة 24 باحثاً موزعين على 12 فريقاً، ضمن عينة إجمالية على مستوى سوريا تبلغ 37800 أسرة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية للتحضير لتنفيذ المرحلة الثانية من المسح، والمتعلقة بجانب الطلب على العمل، من خلال دراسة احتياجات المنشآت من القوى العاملة، بما يتيح تحديد الفجوات بين العرض والطلب في سوق العمل، وتكوين صورة أكثر شمولاً عن واقعه.
تعزيز قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم
أوضح المتدرب أسامة خليفة، المختص بالهندسة المعلوماتية أن البرنامج التدريبي الخاص بمسح قوة العمل يتضمن عدة محاور أساسية، أبرزها آليات جمع البيانات بدقة، والبروتوكولات المعتمدة لإجراء المقابلات الميدانية، مشيراً إلى تزويد الباحثين بالأدوات اللازمة لتنفيذ مهامهم البحثية، إلى جانب تدريبهم على إجراءات الأمن والسلامة لحماية الفرق الميدانية، وضمان سرية بيانات الأسر المشاركة في المسح.
من جهتها، أشارت الباحثة المتدربة روان الظاهر، إلى أهمية البرنامج التدريبي في تعزيز قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تعريفهم بأدوات وأساليب عمل حديثة، مؤكدةً أن تنفيذ المسح يتم بالاعتماد على كوادر من أبناء المحافظة، وأن منهجية البحث أعدت أدواته بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية المعتمدة.
ويأتي تنفيذ هذا المسح في إطار توفير بيانات إحصائية موثوقة تسهم في فهم واقع سوق العمل وتحديد احتياجاته، ما يساعد في رسم الخطط والبرامج المستقبلية في محافظة دير الزور.
وكانت مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا بدأت في 31 تشرين الأول الماضي، تنفيذ مسح القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي.