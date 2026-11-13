السورية للبترول: توريد المازوت المدعوم إلى عدة محافظات والعمل جار لإيصاله إلى البقية

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للبترول بدء توريد الكميات المخصصة من مادة مازوت التدفئة ‏المدعوم إلى عدد من المحافظات منذ عدة أيام، مؤكدة استمرار العمل على تأمين ‏الكميات المتبقية وإيصالها إلى جميع المحافظات، وفق البرنامج المعتمد.‏

وقالت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن دورها في هذا الملف يتمثل في تأمين ‏المادة وتوريد الكميات المخصصة إلى المحافظات، فيما تتولى اللجان المختصة في ‏المكاتب التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ‏ومديرياتها، تحديد الأسر المستحقة وتنظيم عمليات توزيع المادة وفق المعايير والقوائم ‏المعتمدة لديها.‏

وأكدت الشركة استمرار العمل على تأمين المادة وتوريدها إلى المحافظات، بما يتيح ‏استكمال توزيع مازوت التدفئة المدعوم على الأسر المستحقة، وفق البرامج والآليات ‏المحددة والمعتمدة في كل محافظة.‏

وبُدئ قبل أيام توزيع مازوت التدفئة المدعوم في عدد من المحافظات، بهدف تأمين ‏احتياجات المواطنين من المحروقات وتخفيف الأعباء المعيشية.‏



