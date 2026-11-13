السورية للبترول: توريد المازوت المدعوم إلى عدة محافظات والعمل جار لإيصاله إلى البقية

دمشق-سانا
أعلنت الشركة السورية للبترول بدء توريد الكميات المخصصة من مادة مازوت التدفئة المدعوم إلى عدد من المحافظات منذ عدة أيام، مؤكدة استمرار العمل على تأمين الكميات المتبقية وإيصالها إلى جميع المحافظات، وفق البرنامج المعتمد.
وقالت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن دورها في هذا الملف يتمثل في تأمين المادة وتوريد الكميات المخصصة إلى المحافظات، فيما تتولى اللجان المختصة في المكاتب التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها، تحديد الأسر المستحقة وتنظيم عمليات توزيع المادة وفق المعايير والقوائم المعتمدة لديها.
وأكدت الشركة استمرار العمل على تأمين المادة وتوريدها إلى المحافظات، بما يتيح استكمال توزيع مازوت التدفئة المدعوم على الأسر المستحقة، وفق البرامج والآليات المحددة والمعتمدة في كل محافظة.
وبُدئ قبل أيام توزيع مازوت التدفئة المدعوم في عدد من المحافظات، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المحروقات وتخفيف الأعباء المعيشية.