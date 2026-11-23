دمشق-سانا



بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال الحماية الاجتماعية وتحديث التشريعات النافذة.



وبيّنت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق تناول آليات الاستفادة من الخبرة الفرنسية المتقدمة في مجال أنظمة الحماية الشاملة، إلى جانب استعراض مشاريع القوانين المتعلقة بقانون العمل وقانون الجمعيات، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل والرعاية الاجتماعية في سوريا.



وكان الوفد البرلماني الفرنسي أجرى في وقت سابق اليوم زيارة إلى مجلس الشعب لعقد اجتماعات مع مكتب المجلس ولجنتي “الشؤون الدبلوماسية والقنصلية” و”الحريات العامة وحقوق الإنسان”.