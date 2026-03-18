العايش يبحث مع عبدي إطلاق دفعة ثانية من المعتقلين ودمج قسد في الدولة السورية

الحسكة-سانا

التقى المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الـ29 من كانون الثاني مع قسد العميد زياد العايش، قائد قسد مظلوم عبدي، في الحسكة اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد وقائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي.

وبحث المجتمعون ترتيبات إطلاق الدفعة الثانية من المعتقلين، ومتابعة ملف دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، إضافةً إلى تقييم الأعمال المُنجزة خلال الأيام الماضية.

وكان المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بعملية الدمج مع قسد أحمد الهلالي، أكد في وقت سابق اليوم أن قسد ستتخذ خطوات إيجابية في ملف المعتقلين، حيث ستقوم بعملية إخلاء كبيرة بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في الحسكة، فيما سيشرف الفريق الرئاسي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة على إعداد قوائم كبيرة، تشمل المئات من مقاتلي قسد سيتم إخلاء سبيلهم بدءاً من يوم غد.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك