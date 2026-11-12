بدء توزيع مازوت التدفئة المدعوم في قلعة المضيق بريف حماة

حماة-سانا



بدأت محافظة حماة اليوم الخميس، توزيع مازوت التدفئة المدعوم في قلعة المضيق، وفق قوائم اسمية شملت نحو أربعة آلاف عائلة، بحصة مئة ليتر شهرياً لكل عائلة، وبسعر 115 ليرة لليتر الواحد.



وأكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة لقطاع المحروقات عبد الرزاق الجواش، في تصريح لـ«سانا»، أن المحافظة تشرف على التوزيع بالتعاون مع مديري المناطق وفرع محروقات حماة، موضحاً أن اختيار محطات الوقود في المدينة والريف يراعي قربها من المواطنين وقدرتها على استيعاب الكميات المخصصة.



وبيّن الجواش أن حصة كل عائلة تبلغ 100 ليتر شهرياً، بسعر مدعوم قدره 115 ليرة سورية لليتر الواحد.

محطات لخدمة القرى

من جهته، أوضح رئيس مجلس مدينة أفاميا محمد جمعة عزت، أن التوزيع في قلعة المضيق يجري عبر محطة الحسن، بموجب قسائم تحمل أسماء المستفيدين وأرقاماً متسلسلة ومختومة من المجلس، فيما خُصصت محطات أخرى لخدمة القرى المجاورة، بالتنسيق مع فرع محروقات حماة وإدارة المنطقة، ومنها محطة بلدة الشريعة.



وأشار عزت إلى أن توزيع الكمية المخصصة للعائلات سيتم على دفعتين، بواقع 50 ليتراً في كل دفعة.

جدول لمنطقة الغاب

من جانبه، لفت مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة الغاب مصطفى العبود إلى أن فرع محروقات حماة، بدأ توزيع كميات المازوت المخصصة للتدفئة على محطات الوقود، تمهيداً لإيصالها للمواطنين بالسعر المدعوم، وفق جدول زمني يغطي المنطقة، مع متابعة ميدانية لضمان سير العملية.



في حين، أشار مصطفى عبد الرحمن من أهالي قلعة المضيق إلى أن كمية المازوت المخصصة للعائلة لا تكفي احتياجاتها الشهرية من التدفئة، لافتاً إلى أن تكاليف التدفئة لا تزال مرتفعة مقارنة بوسائل أخرى، ما يشكل عبئاً على الأسر.



ويأتي توزيع مازوت التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من المحروقات وتخفيف الأعباء المعيشية، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف وسائل التدفئة الأخرى.