إعادة تأهيل مركز طب الأسرة في كحيل بريف درعا ضمن حملة “أبشري حوران”

درعا-سانا

أعادت مديرية صحة درعا، بالتعاون مع المجتمع المحلي، تأهيل وترميم مركز طب الأسرة في بلدة كحيل بريف المحافظة الشرقي، والذي يقدم خدماته لأكثر من 15 ألف نسمة، وذلك بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مجلس البلدة يوسف عياش، في تصريح لـ سانا، أن أعمال التأهيل شملت إعادة ترميم المركز بالكامل من الناحية الإنشائية إلى جانب تنفيذ أعمال البنية الصحية والكهربائية والخدمات العامة، وتزويده بعدد من الأجهزة الطبية، وتجهيزه بشكل كامل، بعد أن تعرض للتدمير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن عملية التأهيل تمت بجهود مشتركة بين مديرية الصحة، وحملة “أبشري حوران” والمجتمع المحلي.

بدورها، بيّنت المكلفة بتسيير أمور المركز الممرضة آية الزعل، أن المركز يضم خمسة ممرضين وممرضات وقابلة قانونية، ويقدم العديد من الخدمات، منها اللقاح، والتغذية، والتمريض، والصحة الإنجابية، إضافة إلى الخدمات الإسعافية، وأكدت حاجة المركز إلى عدد من الأجهزة الطبية الضرورية، والكوادر الطبية في عيادات الداخلية والأطفال والسنية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية، والتخفيف من الضغط على المشافي العامة.

ولفتت الممرضة أسماء المصطفى إلى أن الخدمات التي يقدمها المركز تسهم في توفير الوقت والجهد، وتخفيف الأعباء المادية عن شريحة واسعة من الأهالي، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة.

من جهتهم، طالب عدد من المواطنين بتوسعة وتطوير مخبر التحاليل الدموية للحاجة الماسة إليه، وأشارت المواطنة صبحية مصطفى إلى أن إعادة تأهيل المركز خطوة مهمة نحو تأمين طبابة مجانية بالشكل الأمثل، مؤكدةً ضرورة رفده بكوادر طبية متخصصة أسوة ببقية مراكز المحافظة، ولا سيما أن صرف الأدوية المجانية يتطلب وجود طبيب مقيم قادر على تشخيص الحالات بدقة.

وتهدف حملة “أبشري حوران”، التي أُطلقت في آب من العام الماضي، إلى دعم المشاريع التنموية في المحافظة، ولا سيما إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية، وتزويد المرافق بالأجهزة الحديثة، وتعزيز الكوادر الطبية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.