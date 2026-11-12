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إصابة شخصين جراء انفجار مخلفات حرب في قرية الحماميات بريف حماة

لغم 1 1 إصابة شخصين جراء انفجار مخلفات حرب في قرية الحماميات بريف حماة
ألغام النظام البائد -أرشيف -سانا

حماة-سانا

أُصيب شخصان جراء انفجار مخلفات حرب اليوم الخميس، في قرية الحماميات بريف حماة الشمالي، أثناء عملهما في الإنشاءات، حيث تم نقلهما إلى المشفى الوطني في السقيلبية لتلقي العلاج.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدر في تصريح لـ سانا، أن المصابين وصلا إلى قسم الإسعاف في المشفى، وهما يعانيان إصابات بشظايا في مناطق متفرقة من الجسم، مبيناً أن وضعهما الصحي مستقر، وأن الكادر الطبي قدم لهما الإسعافات اللازمة.

وسبق أن شهدت قرية الحماميات، في تشرين الأول الماضي، انفجار لغم أرضي أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، إثر إصابته جراء الانفجار.

وتشكّل مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد، من ألغام وذخائر غير ‏منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين وسلامتهم، ولا سيما أثناء العمل ‏في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان وعودتهم ‏الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة.

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