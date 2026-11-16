وزير الطوارئ: التدريب والمناورات يعززان الجاهزية لمواجهة الكوارث

دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الجاهزية لمواجهة الكوارث تبدأ بالاستعداد والتدريب وتطوير المهارات قبل وقوعها، مشيراً إلى أن المناورات الميدانية تشكل جزءاً أساسياً من خطط الوزارة لتطوير قدرات الكوادر، واختبار كفاءة التجهيزات والمعدات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة ومنظمة.
وفي هذا السياق، أشار الصالح، في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد، إلى المناورة الميدانية التي نُفذت في الـ12 من تشرين الثاني الجاري على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة اللاذقية، بمشاركة عدة جهات حكومية وإنسانية، لمحاكاة الاستجابة لظاهرة الشاهقة البحرية “التنين البحري”.
وأوضح الوزير أن المناورة نُفذت بمشاركة وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث، والداخلية، والصحة، والإعلام، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ومحافظة اللاذقية، والهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.
ما ظاهرة التنين البحري؟
ويعد التنين البحري أو ما يُعرف بالشاهقة المائية من الظواهر الجوية التي تتشكل فوق المسطحات المائية على هيئة عمود هوائي دوّار يمتد من قاعدة السحب باتجاه سطح البحر، حاملاً معه رذاذاً مائياً كثيفاً، وقد تترافق حركته مع رياح قوية تشكل خطراً على القوارب والسفن والمنشآت الساحلية.
وتتشكل هذه الظاهرة نتيجة توافر ظروف جوية معينة، أبرزها عدم الاستقرار الجوي والتباين في درجات الحرارة والرطوبة بين سطح البحر والطبقات الهوائية، إضافة إلى وجود تيارات هوائية صاعدة وحركة دورانية تساعد على نشوء الشاهقة وامتدادها فوق سطح الماء.