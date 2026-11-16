وزير الطوارئ: التدريب والمناورات يعززان الجاهزية لمواجهة الكوارث

دمشق-سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الجاهزية لمواجهة ‏الكوارث تبدأ بالاستعداد والتدريب وتطوير المهارات قبل وقوعها، مشيراً إلى ‏أن المناورات الميدانية تشكل جزءاً أساسياً من خطط الوزارة لتطوير قدرات ‏الكوادر، واختبار كفاءة التجهيزات والمعدات، وتعزيز التنسيق بين الجهات ‏المعنية، ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة ومنظمة.‏

وفي هذا السياق، أشار الصالح، في منشور على منصة “إكس” اليوم الأحد، ‏إلى المناورة الميدانية التي نُفذت في الـ12 من تشرين الثاني الجاري على ‏ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة اللاذقية، بمشاركة عدة جهات ‏حكومية وإنسانية، لمحاكاة الاستجابة لظاهرة الشاهقة البحرية “التنين ‏البحري”.‏

وأوضح الوزير أن المناورة نُفذت بمشاركة وزارات الطوارئ وإدارة ‏الكوارث، والداخلية، والصحة، والإعلام، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ‏ومحافظة اللاذقية، والهلال الأحمر العربي السوري، واللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر في سوريا.‏

ما ظاهرة التنين البحري؟

ويعد التنين البحري أو ما يُعرف بالشاهقة المائية من الظواهر الجوية التي ‏تتشكل فوق المسطحات المائية على هيئة عمود هوائي دوّار يمتد من قاعدة ‏السحب باتجاه سطح البحر، حاملاً معه رذاذاً مائياً كثيفاً، وقد تترافق حركته ‏مع رياح قوية تشكل خطراً على القوارب والسفن والمنشآت الساحلية.‏

وتتشكل هذه الظاهرة نتيجة توافر ظروف جوية معينة، أبرزها عدم ‏الاستقرار الجوي والتباين في درجات الحرارة والرطوبة بين سطح البحر ‏والطبقات الهوائية، إضافة إلى وجود تيارات هوائية صاعدة وحركة دورانية ‏تساعد على نشوء الشاهقة وامتدادها فوق سطح الماء.‏