وزارة الطوارئ: استشهاد أحد الكوادر وإصابة آخر خلال إزالة مخلفات الحرب بريف ‏حلب

حلب-سانا‏

نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أحد كوادرها، وأعلنت إصابة آخر، اليوم الأربعاء، ‏أثناء تأديتهما واجبهما الإنساني في إزالة مخلفات الحرب بقرية السين في ريف حلب ‏الشرقي.‏

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه: ببالغ الحزن والأسى، ننعي الشاب فاروق ‏عبدان، أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في الوزارة، الذي ارتقى ‏شهيداً اليوم، أثناء أدائه واجبه الإنساني في إزالة مخلفات الحرب، في قرية السين ‏بريف حلب الشرقي، ونتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وذويه، سائلين ‏الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.‏

وأضافت: كما أُصيب الشاب مصطفى الطه أثناء تنفيذ مهمة إزالة مخلفات الحرب ‏برفقة الشهيد، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى حياته بصحة وسلامة.‏

وأوضح وزير الطوارئ رائد الصالح في تدوينة على منصة “إكس”، أن الفرق العاملة في ‏مكافحة الألغام ومخلفات الحرب في سوريا تواجه تحديات كبيرة بسبب الانتشار الواسع ‏للمخلفات الحربية، وتعقيد عمليات التعامل معها.‏

وأشار إلى أن الحاجة كبيرة إلى معدات حماية شخصية وتقنيات متطورة تقلل الاعتماد ‏على التدخل البشري المباشر، وتحمي أرواح العاملين في هذا المجال شديد الخطورة، ‏مبيناً أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز قدرات فرقها، وتأمين معدات نوعية ‏وتكنولوجيا حديثة وروبوتات تسهم في رفع مستويات السلامة والحماية للفرق العاملة.‏

وقال: حماية أرواح السوريين تبدأ أيضاً بحماية من يخاطرون بحياتهم كل يوم من ‏أجل أمنهم وسلامتهم، وسنبقى ملتزمين ببذل كل ما نستطيع لتطوير قدرات فرقنا ‏وتعزيز إجراءات السلامة لديها، وفاءً لمن فقدناهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني ‏والوطني.‏