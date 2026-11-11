وزارة الطوارئ: استشهاد أحد الكوادر وإصابة آخر خلال إزالة مخلفات الحرب بريف ‏حلب

حلب-سانا
نعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أحد كوادرها، وأعلنت إصابة آخر، اليوم الأربعاء، أثناء تأديتهما واجبهما الإنساني في إزالة مخلفات الحرب بقرية السين في ريف حلب الشرقي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه: ببالغ الحزن والأسى، ننعي الشاب فاروق عبدان، أحد كوادر فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في الوزارة، الذي ارتقى شهيداً اليوم، أثناء أدائه واجبه الإنساني في إزالة مخلفات الحرب، في قرية السين بريف حلب الشرقي، ونتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.
وأضافت: كما أُصيب الشاب مصطفى الطه أثناء تنفيذ مهمة إزالة مخلفات الحرب برفقة الشهيد، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى حياته بصحة وسلامة.
وأوضح وزير الطوارئ رائد الصالح في تدوينة على منصة “إكس”، أن الفرق العاملة في مكافحة الألغام ومخلفات الحرب في سوريا تواجه تحديات كبيرة بسبب الانتشار الواسع للمخلفات الحربية، وتعقيد عمليات التعامل معها.
وأشار إلى أن الحاجة كبيرة إلى معدات حماية شخصية وتقنيات متطورة تقلل الاعتماد على التدخل البشري المباشر، وتحمي أرواح العاملين في هذا المجال شديد الخطورة، مبيناً أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز قدرات فرقها، وتأمين معدات نوعية وتكنولوجيا حديثة وروبوتات تسهم في رفع مستويات السلامة والحماية للفرق العاملة.
وقال: حماية أرواح السوريين تبدأ أيضاً بحماية من يخاطرون بحياتهم كل يوم من أجل أمنهم وسلامتهم، وسنبقى ملتزمين ببذل كل ما نستطيع لتطوير قدرات فرقنا وتعزيز إجراءات السلامة لديها، وفاءً لمن فقدناهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني والوطني.