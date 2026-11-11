‏الدوامة القطبية.. كيف أسهم اضطرابها في انخفاض درجات الحرارة بسوريا؟

دمشق-سانا
أثارت التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها سوريا مؤخراً، وما رافقها من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، تساؤلات حول دور الظواهر الجوية القطبية في حدوث هذه التغيرات، ولا سيما ظاهرة “الدوامة القطبية” (Polar Vortex)، التي تؤثر في حركة الكتل الهوائية الباردة وتوزعها على مناطق واسعة من العالم.
تُعرف الدوامة القطبية بأنها منظومة واسعة من الضغط الجوي المنخفض والهواء شديد البرودة، وفقاً لما أوضحه المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ في بيانٍ تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، مبيناً أنّها تتمركز عادة فوق المناطق القطبية في طبقات الجو العليا، ولا سيما التروبوسفير والستراتوسفير، وتحيط بها رياح غربية قوية تُعرف باسم “التيار النفاث القطبي”، تعمل على إبقاء الهواء شديد البرودة قريباً من القطب الشمالي.
كيف تتحرك الكتل الهوائية الباردة؟
أوضح المركز أنه عند حدوث ظاهرة الاحترار المفاجئ في طبقة الستراتوسفير (SSW)، تضعف الدوامة القطبية ويضطرب تماسكها، بالتزامن مع حدوث تموجات كبيرة في مسار التيار النفاث، ما يتيح للكتل الهوائية القطبية الباردة الانفصال عن موطنها والاندفاع نحو مناطق تقع جنوباً.
ما الذي حدث في سوريا؟
أشار المركز إلى أن اضطراب هذه المنظومة الجوية أتاح اندفاع كتلة هوائية باردة ذات منشأ قطبي باتجاه هضبة الأناضول وأطراف بلاد الشام، ما أدى إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وسيادة أجواء شتوية مبكرة في سوريا.
وأضاف أن تأثير الكتلة الهوائية ظهر بوضوح من خلال تراجع درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات قاربت الصفر المئوي في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما المناطق الشمالية، بالتزامن مع تشكل الصقيع وانخفاض درجات الحرارة المحسوسة في المرتفعات الجبلية.
وكان مدير الرصد والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ شادي جاويش أوضح، في تصريح لـ سانا أمس الثلاثاء، أن الثلوج تساقطت يومي الأحد والإثنين الماضيين على القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 2000 متر، بما فيها مرتفعات الحرمون وجبل الشيخ، بكميات محدودة وسماكات قليلة، نتيجة ضعف الرطوبة في الكتلة الهوائية المرافقة.