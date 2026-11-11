‏الدوامة القطبية.. كيف أسهم اضطرابها في انخفاض درجات الحرارة بسوريا؟

‏ ‏دمشق-سانا‏

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أثارت التقلبات الجوية المفاجئة التي شهدتها سوريا مؤخراً، وما رافقها من انخفاض ‏ملموس في درجات الحرارة، تساؤلات حول دور الظواهر الجوية القطبية في حدوث ‏هذه التغيرات، ولا سيما ظاهرة “الدوامة القطبية” (‏Polar Vortex‏)، التي تؤثر في ‏حركة الكتل الهوائية الباردة وتوزعها على مناطق واسعة من العالم.‏‏

تُعرف الدوامة القطبية بأنها منظومة واسعة من الضغط الجوي المنخفض والهواء ‏شديد البرودة، وفقاً لما أوضحه المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ في بيانٍ ‏تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، مبيناً أنّها تتمركز عادة فوق المناطق القطبية في ‏طبقات الجو العليا، ولا سيما التروبوسفير والستراتوسفير، وتحيط بها رياح غربية ‏قوية تُعرف باسم “التيار النفاث القطبي”، تعمل على إبقاء الهواء شديد البرودة قريباً ‏من القطب الشمالي.‏

‏كيف تتحرك الكتل الهوائية الباردة؟

أوضح المركز أنه عند حدوث ظاهرة الاحترار المفاجئ في طبقة الستراتوسفير ‌‏(‏SSW‏)، تضعف الدوامة القطبية ويضطرب تماسكها، بالتزامن مع حدوث تموجات ‏كبيرة في مسار التيار النفاث، ما يتيح للكتل الهوائية القطبية الباردة الانفصال عن ‏موطنها والاندفاع نحو مناطق تقع جنوباً.‏

‏ ما الذي حدث في سوريا؟

أشار المركز إلى أن اضطراب هذه المنظومة الجوية أتاح اندفاع كتلة هوائية باردة ‏ذات منشأ قطبي باتجاه هضبة الأناضول وأطراف بلاد الشام، ما أدى إلى انخفاض ‏ملموس في درجات الحرارة وسيادة أجواء شتوية مبكرة في سوريا.‏‏ ‏

وأضاف أن تأثير الكتلة الهوائية ظهر بوضوح من خلال تراجع درجات الحرارة ‏الصغرى إلى مستويات قاربت الصفر المئوي في مناطق واسعة من البلاد، ولا سيما ‏المناطق الشمالية، بالتزامن مع تشكل الصقيع وانخفاض درجات الحرارة المحسوسة ‏في المرتفعات الجبلية.‏

‏وكان مدير الرصد والتنبؤ في المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ شادي جاويش ‏أوضح، في تصريح لـ سانا أمس الثلاثاء، أن الثلوج تساقطت يومي الأحد والإثنين ‏الماضيين على القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 2000 متر، بما فيها مرتفعات ‏الحرمون وجبل الشيخ، بكميات محدودة وسماكات قليلة، نتيجة ضعف الرطوبة في ‏الكتلة الهوائية المرافقة.‏