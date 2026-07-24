الرقابة والتفتيش تعلن نتائج مسابقة التوظيف الخاصة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، والمعلن عنها في الرابع من شهر نيسان الماضي.

ودعت الهيئة المركزية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، الناجحين إلى مراجعة المعهد العالي للرقابة، لاستكمال إجراءات التسجيل، خلال الفترة الممتدة من 2/8/2026 ولغاية 6/8/2026 بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، وذلك في مقر المعهد بضاحية قدسيا بريف دمشق شرق مفرق صحارى بـ 100 متر ومبنى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في محافظة حلب الفرقان جانب دوار الشرطة.

وبينت الهيئة أنها اعتمدت مكان التدريب للناجحين خلال فترة الدراسة في مقر المعهد بدمشق، داعية إلى زيارة الرابط أدناه للاطلاع على الأسماء.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية أعلنت في السابع عشر من شهر شباط الماضي توسيع مسابقة التوظيف المعلن عنها بتاريخ الـ 13 من تشرين الأول لعام 2025، وذلك رغبة منها في تفعيل فروعها في منطقة الجزيرة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وتوفر شواغر جديدة بمسمى وظيفي “معاون مفتش”.