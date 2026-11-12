هيئة التخطيط والإحصاء تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة ‏

دمشق -سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، مع المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وارد والوفد المرافق لها، سبل تنفيذ مسح دخل ونفقات واستهلاك الأسرة بشكل مشترك، وأهميته في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن سليم أكد خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الهيئة بدمشق، على أهمية تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة بشكل مشترك مع المنظمة، والذي من شأنه المساهمة في رسم السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية وتحديث سلة المستهلك ومؤشرات التضخم وقياس مستويات المعيشة والدخل، وتخطيط وتقييم مدى مرونة الأسر في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.
وأشار سليم إلى ضرورة تغذية نظام الحسابات القومية ببيانات دقيقة حول الاستهلاك النهائي للأسرة، وتقديم إحصاءات موثوقة ومحدّثة تخدم الدراسات الأكاديمية والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية.
من جانبها أكدت وارد، سعي برنامج الأغذية العالمي لتأمين البيئة التحضيرية اللازمة لإنجاز مسح دخل ونفقات الأسرة بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء والجهات الحكومية ذات الصلة.
ووقعت هيئة التخطيط والإحصاء السورية مع برنامج الأغذية العالمي في الـ 9 من آذار الماضي، مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مسح “تعزيز النظم الوطنية للأدلة من خلال مسح دخل ونفقات واستهلاك الأسر” (HIECS) في سوريا.