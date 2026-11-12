هيئة التخطيط والإحصاء تبحث مع برنامج الأغذية العالمي تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة ‏

دمشق -سانا ‏

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، مع المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي ‏في سوريا ‌‏ماريان وارد والوفد المرافق لها، سبل تنفيذ مسح دخل ونفقات واستهلاك الأسرة بشكل ‏مشترك، وأهميته في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.‏

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن سليم أكد خلال اللقاء الذي عقد في ‏مبنى الهيئة بدمشق، على أهمية تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة بشكل مشترك مع المنظمة، ‏والذي من شأنه المساهمة في رسم السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية وتحديث سلة المستهلك ‏ومؤشرات التضخم وقياس مستويات المعيشة والدخل، وتخطيط وتقييم مدى مرونة الأسر في ‏مواجهة الصعوبات الاقتصادية. ‌‏ ‏

وأشار سليم إلى ضرورة تغذية نظام الحسابات القومية ببيانات دقيقة حول الاستهلاك النهائي ‏للأسرة، وتقديم إحصاءات موثوقة ومحدّثة تخدم الدراسات الأكاديمية والمشاريع التنموية التي ‏تنفذها الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية. ‏

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من جانبها أكدت وارد، سعي برنامج الأغذية العالمي لتأمين البيئة التحضيرية اللازمة لإنجاز ‏مسح دخل ونفقات الأسرة بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء والجهات الحكومية ذات ‏الصلة. ‏

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ووقعت هيئة التخطيط والإحصاء السورية مع برنامج الأغذية العالمي في الـ 9 من آذار ‏الماضي، مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مسح “تعزيز النظم الوطنية للأدلة من خلال مسح دخل ‏ونفقات واستهلاك الأسر” (‏HIECS‏) في سوريا. ‏