أهالي قرية المحوكية بريف الرقة يطالبون بتحسين الواقع الخدمي ‏

الرقة- سانا

يطالب أهالي قرية المحوكية في ريف الرقة الغربي بإصلاح خطوط مياه ‏الشرب وتأهيل الطرقات وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، في ظل تراجع ‏الخدمات الأساسية وتعطل أحد خطوط المياه وانقطاع الضخ، ما يضطر ‏بعض السكان إلى تأمين احتياجاتهم من المياه بالصهاريج والجرارات ‏الزراعية.‏

وأشار عبد الله اليوسف من أهالي القرية إلى ضرورة إصلاح خط المياه ‏المكسور وردم الحفر في الطرقات وتأهيلها، إضافة إلى تنفيذ طرق زراعية، ‏ولا سيما طريق بطول نحو كيلومتر واحد باتجاه الأراضي الزراعية، بما ‏يسهل حركة الأهالي والتنقل.‏

ووصف زهير السعيد الواقع الخدمي بالمتردي، مشيراً إلى حاجة الطرقات ‏إلى شبكات للصرف الصحي والتعبيد، فضلاً عن إصلاح خطوط المياه ‏وشبكات الكهرباء التي تمر فوق المنازل وتشكل خطراً على السلامة.‏

وأكد حمود العبد ضعف الخدمات وغياب الصرف الصحي والطرقات ‏المعبّدة، وتضرر خطوط المياه، مشيراً إلى أن تجمع مياه الأمطار يعيق ‏الحركة ويزيد المخاوف الصحية، بينما تصل المياه صيفاً بكميات ضعيفة ‏وشتاءً لمدة ساعة أو ساعتين فقط.‏

شركة المياه توضح أسباب تأخر المعالجة ‏

وأوضح مدير عام شركة المياه والصرف الصحي في الرقة حيان الجاسم، ‏في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن تعطل خط المياه نجم عن كسر في ‏أحد القساطل المعدنية، مشيراً إلى توجيه فرقة صيانة لاستبداله. ‏

ولفت الجاسم إلى أن شكاوى انقطاع الكهرباء وعكارة المياه استدعت وقف ‏الضخ مؤقتاً حتى تحسن نوعيتها، وأن نقص الآليات، ولا سيما آليات الحفر، ‏أسهم في تأخر الصيانة.‏

وبين الجاسم أن القسطل المتضرر قديم ومتهالك، وأن الشركة تعمل على ‏استبدال شبكات القساطل المعدنية والفونت بأنابيب البولي إيثيلين، بينما ‏أدرجت شبكات الأترنيت ضمن خططها المستقبلية للاستبدال.‏

وتعاني قرى عدة في ريف الرقة من تراجع واقع البنى التحتية والخدمات ‏الأساسية، نتيجة تهالك شبكات المياه والصرف الصحي وتضرر الطرقات، ‏ما ينعكس على الظروف المعيشية للسكان، ويزيد صعوبات التنقل وتأمين ‏الاحتياجات اليومية، وسط مطالبات بتكثيف أعمال الصيانة والتأهيل وتحسين ‏مستوى الخدمات.‏