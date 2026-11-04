أهالي قرية المحوكية بريف الرقة يطالبون بتحسين الواقع الخدمي ‏

الرقة- سانا
يطالب أهالي قرية المحوكية في ريف الرقة الغربي بإصلاح خطوط مياه الشرب وتأهيل الطرقات وتنفيذ شبكة للصرف الصحي، في ظل تراجع الخدمات الأساسية وتعطل أحد خطوط المياه وانقطاع الضخ، ما يضطر بعض السكان إلى تأمين احتياجاتهم من المياه بالصهاريج والجرارات الزراعية.
وأشار عبد الله اليوسف من أهالي القرية إلى ضرورة إصلاح خط المياه المكسور وردم الحفر في الطرقات وتأهيلها، إضافة إلى تنفيذ طرق زراعية، ولا سيما طريق بطول نحو كيلومتر واحد باتجاه الأراضي الزراعية، بما يسهل حركة الأهالي والتنقل.
ووصف زهير السعيد الواقع الخدمي بالمتردي، مشيراً إلى حاجة الطرقات إلى شبكات للصرف الصحي والتعبيد، فضلاً عن إصلاح خطوط المياه وشبكات الكهرباء التي تمر فوق المنازل وتشكل خطراً على السلامة.
وأكد حمود العبد ضعف الخدمات وغياب الصرف الصحي والطرقات المعبّدة، وتضرر خطوط المياه، مشيراً إلى أن تجمع مياه الأمطار يعيق الحركة ويزيد المخاوف الصحية، بينما تصل المياه صيفاً بكميات ضعيفة وشتاءً لمدة ساعة أو ساعتين فقط.
شركة المياه توضح أسباب تأخر المعالجة
وأوضح مدير عام شركة المياه والصرف الصحي في الرقة حيان الجاسم، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن تعطل خط المياه نجم عن كسر في أحد القساطل المعدنية، مشيراً إلى توجيه فرقة صيانة لاستبداله.
ولفت الجاسم إلى أن شكاوى انقطاع الكهرباء وعكارة المياه استدعت وقف الضخ مؤقتاً حتى تحسن نوعيتها، وأن نقص الآليات، ولا سيما آليات الحفر، أسهم في تأخر الصيانة.
وبين الجاسم أن القسطل المتضرر قديم ومتهالك، وأن الشركة تعمل على استبدال شبكات القساطل المعدنية والفونت بأنابيب البولي إيثيلين، بينما أدرجت شبكات الأترنيت ضمن خططها المستقبلية للاستبدال.
وتعاني قرى عدة في ريف الرقة من تراجع واقع البنى التحتية والخدمات الأساسية، نتيجة تهالك شبكات المياه والصرف الصحي وتضرر الطرقات، ما ينعكس على الظروف المعيشية للسكان، ويزيد صعوبات التنقل وتأمين الاحتياجات اليومية، وسط مطالبات بتكثيف أعمال الصيانة والتأهيل وتحسين مستوى الخدمات.