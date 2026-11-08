وزارة الطوارئ تحذر من موجة انخفاض في درجات الحرارة فجر الإثنين ‏والثلاثاء

دمشق -سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ فجر يومي الإثنين والثلاثاء في عموم المناطق السورية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستتراوح ليلاً بين درجة واحدة وأربع درجات مئوية، فيما ستلامس الصفر وما دونه في المناطق الجبلية العالية.
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى توفير وسائل التدفئة المناسبة، ولا سيما للأطفال وكبار السن، تجنباً لمضاعفات الطقس البارد، محذرة من تشكل الصقيع في المناطق الجبلية العالية، ونصحت بتجنب السفر ليلاً وخلال ساعات الفجر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.
كما دعت المزارعين، ولا سيما أصحاب الزراعات المحمية، إلى توفير أجهزة قياس درجات الحرارة ووسائل التدفئة اللازمة، في حال انخفاض الحرارة إلى الصفر، تجنباً لتضرر المزروعات.
وكانت سوريا تأثرت بحالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء الخميس الماضي واستمرت حتى مساء أمس السبت، وترافقت مع هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في عدد من المناطق.