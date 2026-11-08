وزارة الطوارئ تحذر من موجة انخفاض في درجات الحرارة فجر الإثنين ‏والثلاثاء

دمشق -سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من انخفاض درجات ‏الحرارة بشكل ملحوظ فجر يومي الإثنين والثلاثاء في عموم ‏المناطق السورية.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشره الدفاع المدني السوري عبر قناته ‏على تلغرام اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستتراوح ليلاً بين ‏درجة واحدة وأربع درجات مئوية، فيما ستلامس الصفر وما دونه ‏في المناطق الجبلية العالية.‏

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة إلى توفير وسائل ‏التدفئة المناسبة، ولا سيما للأطفال وكبار السن، تجنباً لمضاعفات ‏الطقس البارد، محذرة من تشكل الصقيع في المناطق الجبلية ‏العالية، ونصحت بتجنب السفر ليلاً وخلال ساعات الفجر، وعدم ‏ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.‏

كما دعت المزارعين، ولا سيما أصحاب الزراعات المحمية، إلى ‏توفير أجهزة قياس درجات الحرارة ووسائل التدفئة اللازمة، في ‏حال انخفاض الحرارة إلى الصفر، تجنباً لتضرر المزروعات.‏

وكانت سوريا تأثرت بحالة من الاضطراب الجوي بدأت مساء ‏الخميس الماضي واستمرت حتى مساء أمس السبت، وترافقت مع ‏هطولات مطرية رعدية غزيرة ونشاط في سرعة الرياح السطحية ‏في عدد من المناطق.‏