حملة تشجير “عفرين تستاهل” لزراعة 20 ألف شجرة بمحيط سد ميدانكي بحلب

dji fly ٢٠٢٦٠٢٢٤ ١١٤٥٣٠ 788 1771922745740 photo حملة تشجير "عفرين تستاهل" لزراعة 20 ألف شجرة بمحيط سد ميدانكي بحلب

حلب-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء، حملة تشجير “عفرين تستاهل” التي تنظمها مديرية الزراعة وإدارة منطقة عفرين بحلب، بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومشاركة الأهالي، لزراعة 20 ألف شجرة في التلال المحيطة بسد ميدانكي في الريف الشمالي لحلب.

IMG 1972 حملة تشجير "عفرين تستاهل" لزراعة 20 ألف شجرة بمحيط سد ميدانكي بحلب

وأوضح مدير الزراعة بحلب، المهندس فراس سعيد، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم توزيع 15 ألف غرسة على أهالي المنطقة، إضافة إلى الغراس المقدمة من بعض المبادرات المشاركة، والإشراف على عمليات الحفر والزراعة، ثم متابعة عمليات الرعاية لاحقاً وري الغراس.

وبيّن مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة عفرين، محمد الحسن، أن الحملة تهدف إلى تشجير محيط بحيرة ميدانكي بالكامل، بمشاركة ودعم أهالي منطقة عفرين، والتنسيق مع الجهات المعنية والفرق التطوعية.

وتأتي الحملة استكمالاً لحملات التشجير في السنوات السابقة بالمنطقة، وضمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة والأهالي، بهدف إعادة الغطاء النباتي في عفرين.

IMG 1986 حملة تشجير "عفرين تستاهل" لزراعة 20 ألف شجرة بمحيط سد ميدانكي بحلب
IMG 1980 حملة تشجير "عفرين تستاهل" لزراعة 20 ألف شجرة بمحيط سد ميدانكي بحلب
IMG 1993 حملة تشجير "عفرين تستاهل" لزراعة 20 ألف شجرة بمحيط سد ميدانكي بحلب
