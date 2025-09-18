التعليم العالي والتنمية السورية يطلقان برامج وطنية لتمكين الشباب بعد التحرير

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم مع وفد من منظمة التنمية السورية برئاسة فاروق بطحيش، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشاريع التعليم العالي، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد في مقر الوزارة بدمشق.

مشاريع وطنية لتعزيز التمكين الاجتماعي

اللقاء تناول عرضاً مفصلاً من رئيس المنظمة حول برامجها التنموية الجديدة بعد مرحلة التحرير، والتي أعيدت صياغتها وفق رؤية وطنية متكاملة مع الحكومة السورية.

وركّز الوفد على أهمية تفعيل برنامج “شباب” في الجامعات الحكومية، لما له من دور في تأهيل الشباب مهنياً وتزويدهم بالمهارات اللازمة لصياغة مستقبلهم، إلى جانب برنامج “مرصد شباب” الذي يهدف إلى قياس تفاعل الشباب مع القضايا الوطنية عبر استبيانات وتحليلات دورية.

دعم حكومي وتأكيد على الحوكمة الرشيدة

الوزير الحلبي شدد على ضرورة بناء جسور الثقة بين المنظمة والمجتمع المحلي، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للبرامج التي تنطلق من مصلحة وطنية واضحة وتخضع لإدارة رشيدة وحوكمة دقيقة، بعيداً عن الممارسات السابقة.

وتُعد منظمة التنمية السورية مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدرت في شباط الماضي قراراً بتغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية” إلى “منظمة التنمية السورية” في خطوة تعكس التوجه الإستراتيجي الجديد نحو تعزيز التنمية المستدامة في البلاد.