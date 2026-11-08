وفيات وإصابات جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون، جراء حوادث سير ‏وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأحد، بأن ‏فرقه استجابت لـ 25 حادث سير، أسفرت عن وفاة 3 ‏أشخاص، وإصابة 30 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية ‏لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ21 حريقاً ‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ21 حريقاً، شملت المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل ‏أي إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، ‏إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان أصيب يوم أمس الأول 12 شخصاً، جراء حوادث سير ‏عدة وقعت في عدد من المحافظات السورية، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏