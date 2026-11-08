وفيات وإصابات جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون، جراء حوادث سير وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأحد، بأن فرقه استجابت لـ 25 حادث سير، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 30 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ21 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ21 حريقاً، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان أصيب يوم أمس الأول 12 شخصاً، جراء حوادث سير عدة وقعت في عدد من المحافظات السورية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.