الأحد 8 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وفيات وإصابات جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وفيات وإصابات جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

IMG 20261108 102126 492 وفيات وإصابات جراء حوادث سير في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية
من إخماد حريق في أحد المحال التجارية-الدفاع المدني السوري

دمشق-سانا

توفي 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون، جراء حوادث سير ‏وقعت في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الأحد، بأن ‏فرقه استجابت لـ 25 حادث سير، أسفرت عن وفاة 3 ‏أشخاص، وإصابة 30 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية ‏لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ21 حريقاً ‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ21 حريقاً، شملت المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل ‏أي إصابات حيث اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، ‏إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل ‏أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان أصيب يوم أمس الأول 12 شخصاً، جراء حوادث سير ‏عدة وقعت في عدد من المحافظات السورية، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

فرق الدفاع المدني تستجيب لبلاغات سقوط مسيّرات في ريف درعا
إعادة تشغيل محطة مياه علوك بالحسكة
وفاة فتى غرقاً في سد رويحينة في القنيطرة
رئيس مكافحة الكسب غير المشروع ومحافظ حلب يبحثان تسريع إنجاز الملفات لاسترداد الأموال والحقوق
مطار دمشق الدولي يسجّل عبور أكثر من 148 ألف مسافر خلال أيار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار