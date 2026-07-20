إدارة مكافحة المخدرات تصادر نصف طن من الحشيش المخدر جنوب شرق السويداء



دمشق /20/7/2026/سانا



تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قيادة الأمن الداخلي في البادية، من إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة مخدرات، إثر عملية أمنية دقيقة نُفذت في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء.



وأوضحت الإدارة في بيان اليوم الإثنين، تلقت سانا نسخة منه، ‏أن العملية أسفرت ‏عن ضبط ومصادرة قرابة نصف طن من مادة الحشيش المخدّر، التابعة للمجموعات الخارجة عن القانون في السويداء.



وتواصل الجهات المختصة تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف وملاحقة المتورطين في محاولة التهريب، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وكانت إدارة مكافحة المخدرات، ألقت الخميس الماضي القبض على شبكة تهريب تنشط على الحدود، وتتخذ منها منطلقاً لتهريب المواد المخدرة إلى دول الجوار.