من أجواء “بازار ليالي العيد” في حلب

استمرار عودة أهالي دير حافر بريف حلب إلى منازلهم بعد تأمين المدينة من قبل الجيش العربي السوري
حضور سوري متميز في مهرجان “يُمن الشبابي” الذي نظمه ملتقى شباب اليمن في تركيا
دائرة الأحوال المدنية في مدينة أريحا بإدلب تستأنف عملها في تقديم الثبوتيات والأوراق الرسمية اللازمة للمواطنين
افتتاح ثلاث مدارس في منطقتي معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب بحضور رسمي وشعبي
الصحة تطلق حملة قثطرة قلب الأطفال في دمشق بالشراكة مع قطر الخيرية
