قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين قريتي كودنا وبريقة بريف القنيطرة

محدث
القنيطرة-سانا
توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي.
وذكر مراسل سانا أن 5 آليات عسكرية للاحتلال توغلت في الطريق المذكور، ونصبت حاجزاً للتفتيش ثم انسحبت من المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية في أطراف بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، واستجوبت عدداً من رعاة الأغنام، قبل أن تنسحب من المكان.
وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية توغلت صباح اليوم داخل قرية صيدا الحانوت، وانتشر عناصرها بين منازل المدنيين، مع تفتيش عدد منها، دون ورود معلومات عن حالات اعتقال.
كما توغلت قوات الاحتلال بثلاث دبابات في محيط تل الدرعيات على أطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، ثم انسحبت لاحقاً.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين، من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.