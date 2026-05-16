قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين قريتي كودنا وبريقة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، على الطريق الواصل بين قريتي كودنا ‏وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي.‏

وذكر مراسل سانا أن 5 آليات عسكرية للاحتلال توغلت في الطريق المذكور، ونصبت ‏حاجزاً للتفتيش ثم انسحبت من المنطقة.‏

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية في أطراف ‏بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، واستجوبت عدداً ‏من رعاة الأغنام، قبل أن تنسحب من المكان.‏

وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة ‏من أربع ‏آليات عسكرية توغلت صباح اليوم داخل قرية صيدا ‏الحانوت، وانتشر ‏عناصرها ‏بين منازل المدنيين، مع تفتيش عدد ‏منها، دون ‏ورود ‏معلومات عن حالات اعتقال‎.‌‏

كما توغلت قوات الاحتلال بثلاث دبابات في محيط تل ‏الدرعيات على أطراف قرية ‏المعلقة بريف القنيطرة ‏الجنوبي، ثم انسحبت لاحقاً.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏1974 عبر ‏التوغّل ‌‏في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏المواطنين، من خلال المداهمات ‏والاعتقالات ‌‏‌‏وتجريف ‌‏‌‏الأراضي.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي ‏من ‏أراضيها، مؤكدةً ‏أن ‌‏جميع ‌‏الإجراءات التي يتخذها في ‏الجنوب ‌‏السوري باطلة ولاغية، ولا ‏ترتّب أي ‌‏أثر قانوني ‏وفقاً ‌‏للقانون ‏الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، ‌‏وردع ممارسات ‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل من ‏الجنوب ‌‏السوري‎.‎