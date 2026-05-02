بمناسبة عيد العمال.. بطولة تنشيطية مفتوحة للشطرنج في حمص

حمص-سانا

بمناسبة عيد العمال أقامت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص، بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال المحافظة، بطولة تنشيطية مفتوحة للشطرنج السريع بمقر نادي العمال، بمشاركة 52 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وجرت المنافسات وفق نظام الشطرنج السريع بزمن 10 دقائق مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة وعلى مدار تسع جولات وسط أجواء تنافسية.

وأحرز علي وقاف المركز الأول برصيد 8 نقاط، تلاه محمد الحايك بـ7 نقاط، فيما جاء محمود اللوز ثالثاً بعد كسر التعادل.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص علي التوبة، أن البطولة تهدف إلى تنشيط اللعبة وتعزيز خبرات اللاعبين، مشيراً إلى المستوى الفني الجيد للمشاركين، في حين أكد رئيس نادي عمال حمص أحمد جمعة استمرار دعم النادي لتنظيم الفعاليات الرياضية، واستقطاب المواهب.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة الأنشطة الرياضية التي ترعاها مديرية الرياضة والشباب في المحافظة، بهدف نشر ثقافة الشطرنج، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف مواهب جديدة تسهم في رفد اللعبة على مستوى المحافظة والقطر.