الإدارة المحلية: تطبيق نظام الإدارة الإلكتروني يوحد البيانات ضمن منصة واحدة‏

‏دمشق-سانا

تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على استكمال التحضيرات لتطبيق نظام الإدارة ‏الإلكتروني ‏ERP، الذي يهدف إلى جمع البيانات والإجراءات ضمن منصة واحدة، ‏لتصبح المعلومات أسهل في الوصول، والمتابعة أسرع، ومسارات المشاريع ‏والموازنات والمعاملات أكثر وضوحاً.‏

وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن تطبيق النظام يبدأ ‏داخل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أن تتوسع التجربة لاحقاً إلى ‏المحافظات، ثم المدن والبلديات والوحدات الإدارية ضمن نموذج موحد ومترابط، ‏بما يعزز كفاءة العمل الإداري ويدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات.‏

متابعة أسرع وخدمات أكثر كفاءة

وأشارت الوزارة إلى أن أثر المشروع لا يقتصر على تحسين الأداء الداخلي، بل ‏يمهد تدريجياً لإجراءات أكثر وضوحاً ومتابعة أسرع وخدمات أكثر كفاءة، بما ‏ينعكس لاحقاً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينة أن النظام يجمع المشاريع ‏والموازنات والموارد البشرية ويربط معها العقود والمشتريات والمراسلات ‏والأرشفة والشكاوى ضمن منظومة مترابطة.‏

ولفتت الوزارة إلى أن النظام يتيح معرفة أين وصلت المعاملة أو المشروع، ‏ومتابعة الموازنة ونسب التنفيذ والجهة المسؤولة، بما يدعم قراراً أسرع وأكثر دقة، ‏موضحة أن الإجراءات والمعلومات تتوزع بين مديريات وملفات وجداول متعددة، ‏ما يصعب الوصول السريع إلى صورة موحدة عن المشاريع والمعاملات.‏

وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة العام الماضي خطة التحول الرقمي لتحقيق ‏رؤيتها الاستراتيجية نحو لا مركزية فعالة، وأنظمة إلكترونية تختصر الوقت ‏والإجراءات على المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات بالوقت ذاته.‏