مرسوم رئاسي يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات التعليم الأساسي ‌‏والثانوية العامة

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة.
وفيما يلي نص المرسوم:
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى أحكام القانون رقم /31/ لعام 2024 يرسم ما يلي:
المادة (1): يُمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.
المادة (2): يستفيد من أحكام هذا المرسوم الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها.
المادة (3): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية