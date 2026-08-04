انطلاق “ثلاثية مشهداني الصناعية” غداً بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية



‏ ‏دمشق-سانا‏

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برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة ‏تنطلق غداً الأربعاء على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق ‏فعاليات «ثلاثية مشهداني الصناعية»، التي تضم ثلاثة معارض متخصصة.‏

وتشمل الثلاثية معرض الصناعات البلاستيكية «سيريا بلاست»، ومعرض الصناعات الكيميائية ‌‏«كيم إكسبو»، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج «روميكس».‏

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ويشارك في المعارض التي تنظمها مجموعة مشهداني الدولية، وفق مكتبها الإعلامي، ‏أكثر من ‌‏300 علامة تجارية تمثل 13 دولة، إلى جانب موردين ومستثمرين وخبراء وصناع قرار، وذلك ‏على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.‏

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وتشكل المعارض منصة للتواصل بين الفعاليات الصناعية والتجارية، وعقد الشراكات، وعرض ‏أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المتعلقة بالصناعات البلاستيكية والكيميائية ومستلزمات ‏الإنتاج.‏

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وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى الثامن من آب الجاري، لقاءات ثنائية واجتماعات مهنية بين ‏الشركات المشاركة، وفرصاً للتواصل المباشر مع الموردين والمصنعين، بما يسهم في تعزيز ‏التعاون، وفتح آفاق جديدة للأعمال والاستثمار.‏

وتستقبل المعارض زوارها على مدى أربعة أيام من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة ‏مساءً، مع توفير نقل مجاني من وإلى مدينة المعارض، انطلاقاً من مقر وزارة الزراعة في منطقة ‏البرامكة بدمشق، إضافة إلى رحلات من عدد من المحافظات لتسهيل وصول الزوار.‏