انطلاق “ثلاثية مشهداني الصناعية” غداً بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية

دمشق-سانا
برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة تنطلق غداً الأربعاء على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات «ثلاثية مشهداني الصناعية»، التي تضم ثلاثة معارض متخصصة.
وتشمل الثلاثية معرض الصناعات البلاستيكية «سيريا بلاست»، ومعرض الصناعات الكيميائية «كيم إكسبو»، ومعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج «روميكس».
ويشارك في المعارض التي تنظمها مجموعة مشهداني الدولية، وفق مكتبها الإعلامي، أكثر من 300 علامة تجارية تمثل 13 دولة، إلى جانب موردين ومستثمرين وخبراء وصناع قرار، وذلك على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع.
وتشكل المعارض منصة للتواصل بين الفعاليات الصناعية والتجارية، وعقد الشراكات، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المتعلقة بالصناعات البلاستيكية والكيميائية ومستلزمات الإنتاج.
وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى الثامن من آب الجاري، لقاءات ثنائية واجتماعات مهنية بين الشركات المشاركة، وفرصاً للتواصل المباشر مع الموردين والمصنعين، بما يسهم في تعزيز التعاون، وفتح آفاق جديدة للأعمال والاستثمار.
وتستقبل المعارض زوارها على مدى أربعة أيام من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، مع توفير نقل مجاني من وإلى مدينة المعارض، انطلاقاً من مقر وزارة الزراعة في منطقة البرامكة بدمشق، إضافة إلى رحلات من عدد من المحافظات لتسهيل وصول الزوار.