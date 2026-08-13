بحث تأهيل وتفعيل المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا

0P4A6042 نسخة بحث تأهيل وتفعيل المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا

درعا-سانا

بحث وفد وزارة السياحة، ممثلاً بمديرة الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية مجدولين محاحي، مع معاون محافظ درعا مازن الخيرات ومدير سياحة درعا جهاد قويدر، آليات تأهيل وتفعيل عدد من المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي، ضمن “المسار السياحي الشرقي” الممتد في قرى المسمية وشعارة والمسيكة وصولاً إلى إزرع، بهدف تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

0P4A6078 نسخة بحث تأهيل وتفعيل المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا

وأوضح مدير سياحة درعا جهاد قويدر في تصريح لمراسل سانا، أن جولة اليوم تهدف إلى تحديد النقاط الأساسية للبدء بإعادة تأهيل مواقع سياحية في منطقة اللجاة، استكمالاً للزيارة التي قامت بها وزارة السياحة في بداية شهر آب الحالي، حيث تمت دراسة جميع النقاط التي أُقرت خلال تلك الزيارة.

وأشار قويدر إلى أن الوزارة بدأت فعلياً بوضع خطة لإعادة تأهيل هذه المواقع لتكون مراكز جذب سياحي في المستقبل القريب، لافتاً إلى أنه من المتوقع إنجاز أحد هذه المواقع خلال شهر، على أن يتم تأهيل باقي المواقع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتتميز منطقة اللجاة، الواقعة شمال شرقي محافظة درعا، بتضاريسها البركانية وما تضمه من مواقع أثرية وتاريخية، ما يجعلها من أبرز المناطق الواعدة للاستثمار السياحي في الجنوب السوري، ضمن توجهات وزارة السياحة لتطوير المسارات السياحية وتعزيز السياحة الداخلية والتنمية المحلية.

0P4A5910 بحث تأهيل وتفعيل المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا
0P4A5922 نسخة بحث تأهيل وتفعيل المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا
0P4A6061 نسخة بحث تأهيل وتفعيل المواقع السياحية في منطقة اللجاة بريف درعا

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