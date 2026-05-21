قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي.
وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، نصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً.
وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت أمس، في مزرعة البصالي بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً بعد انتشارها بين منازل الأهالي، وتفتيش عدد منها، وتابعت توغلها باتجاه مزرعة أم اللوقس، واعتقلت شاباً آخر، قبل أن تفرج عنهما بعد عدة ساعات.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.