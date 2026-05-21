قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة ‏الشمالي.‏

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، نصبت ‏حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت أمس، في مزرعة البصالي ‏بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً بعد انتشارها بين ‏منازل الأهالي، وتفتيش عدد منها، ‏وتابعت توغلها باتجاه مزرعة أم اللوقس، واعتقلت شاباً ‏آخر، قبل أن تفرج عنهما بعد عدة ‏ساعات.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974، عبر ‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين ‏من خلال المداهمات ‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‌‏.‏