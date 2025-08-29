لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تحدد الأساس القانوني لتوزيع مقاعد الهيئات الناخبة

دمشق-سانا

أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أنّ القرار رقم 1378 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 27-10-2011، يشكّل القاعدة القانونية التي استندت عليها في توزيع المقاعد المخصّصة للهيئات الناخبة في المحافظات.

وبيّنت اللجنة عبر قناتها على تلغرام، أنّ عدد هذه المقاعد يبلغ 140 مقعداً، جرى توزيعها استناداً إلى أحكام القرار المذكور.

وأطلقت اللجنة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بعملها، ويحتوي على خريطة تفاعلية تمكّن المواطنين من تحديد المحافظات والاطلاع على عدد المقاعد المنتخبة، وعدد المناطق والدوائر الانتخابية، إضافة إلى عدد اللجان الفرعية والحد الأعلى لأعضاء اللجان والهيئات الناخبة. وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2025، الخاص بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.