احتفالية شعبية في محيط قلعة حلب احتفاء بذكرى انطلاقة الثورة السورية

حلب-سانا

شهد محيط قلعة حلب، مساء اليوم الأحد احتفالية شعبية احتفاء بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية بمشاركة واسعة من أهالي المحافظة وثوارها والناشطين والإعلاميين.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية ورددوا هتافات تؤكد المضي في النهج الذي انطلقت من أجله الثورة السورية منذ خمسة عشرة عاماً والتمسك بمبادئها ومواصلة العمل لبناء سوريا الجديدة.

وتخللت الفعالية عدة كلمات، عبّر المشاركون خلالها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الذكرى، والوفاء لتضحيات الشهداء والشعب السوري من أجل نيل حريته وكرامته وإسقاط نظام الإجرام والاستبداد، مؤكدين أن الثورة ستبقى حاضرة في وجدان السوريين، وأن العمل مستمر لتحقيق أهدافها وبناء مستقبل أفضل للبلاد.

وفي تصريح لمراسل سانا، قالت الناشطة المدنية عائشة الخطيب: “نحن اليوم متواجدون لإحياء ذكرى انطلاقة الثورة، وسط أجواء إيجابية تعكس فرحتنا في مدينة حلب بعد التحرير، ونأمل أن تكتمل هذه الفرحة بمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة الانتقالية”.

بدوره، أوضح الممثل يامن نور أن هذه المناسبة تحمل طابعاً خاصاً لدى السوريين، مضيفاً، “اجتمعنا اليوم للحديث عن ثورتنا التي انتصرت بتضحيات أبنائها، ونعيش مشاعر مختلطة من الفرح والتأثر، في يوم يشبهنا ونشبهه”.

من جانبه، أكد ناصر نبهان، أحد ثوار حلب، أن المشاركة في هذه الفعالية تعكس استمرار روح الثورة، قائلاً: “شارك اليوم شعبنا احتفالية الثورة المباركة، التي قدمت تضحيات كبيرة لإسقاط النظام البائد، وبعد مرور فترة على التحرير، نعيش اليوم بين أهلنا وعلى أرضنا”.

وأشار الناشط الإعلامي أمير الحلبي إلى رمزية المكان والزمان، لافتاً إلى أن “إحياء الذكرى في حلب يجسد امتداد الثورة من درعا إلى مختلف المدن السورية، ويؤكد الوفاء لتضحيات الشهداء الذين مهدوا طريق النصر”.

من جهته، شدد الناشط علاء الدين الأزور على أهمية الاستمرار في إحياء هذه المناسبة، قائلاً، نحيي اليوم ذكرى ثورة الحرية والكرامة، ونستذكر ما قدمه السوريون من تضحيات من أجلها.

وشهدت المحافظات السورية خلال الأيام الماضية احتفالات واسعة بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق ثورة الشعب السوري المباركة ضد النظام البائد، والتي شكّلت محطة مفصلية في تاريخ البلاد، وتُوّجت مسيرتها بتحقيق النصر والتحرير في الثامن من كانون الأول 2024.