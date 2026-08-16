النقل تنفي صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا

دمشق-سانا
نفت وزارة النقل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عنها.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد عبر قناتها على تلغرام، أن القرارات والإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات تُعلن حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة ومنصاتها الرسمي، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو نشرها.
وفي تصريح لـ سانا، شدد مدير الاتصال الحكومي في الوزارة حسين الحاج عبد الله على ضرورة اعتماد البيانات والتعاميم الرسمية مصدراً لمتابعة المستجدات المتعلقة بقطاع النقل، محذراً من أن تداول معلومات غير موثوقة قد يتسبب في إرباك المواطنين.
وأكد الحاج عبد الله أن أي قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات، في حال صدوره، سيُعلن عنه على نحو واضح ومباشر عبر القنوات الرسمية للوزارة.
ويأتي توضيح الوزارة رداً على ما تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول إجراءات جديدة لاستيراد السيارات إلى سوريا، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن القنوات الحكومية الرسمية هي المصدر المعتمد لأي قرارات تصدر بهذا الشأن.