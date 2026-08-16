النقل تنفي صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا

DSC 9263 1 النقل تنفي صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا

دمشق-سانا‏

نفت وزارة النقل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، ‏مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عنها.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد عبر قناتها على تلغرام، أن القرارات والإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات ‏تُعلن حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة ومنصاتها الرسمي، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من مصادر ‏المعلومات قبل تداولها أو نشرها.‏

وفي تصريح لـ سانا، شدد مدير الاتصال الحكومي في الوزارة حسين الحاج عبد الله على ضرورة اعتماد البيانات والتعاميم ‏الرسمية مصدراً لمتابعة المستجدات المتعلقة بقطاع النقل، محذراً من أن تداول معلومات غير موثوقة قد يتسبب في إرباك ‏المواطنين.‏

وأكد الحاج عبد الله أن أي قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات، في حال صدوره، سيُعلن عنه على نحو واضح ومباشر عبر ‏القنوات الرسمية للوزارة.‏

ويأتي توضيح الوزارة رداً على ما تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول إجراءات جديدة لاستيراد ‏السيارات إلى سوريا، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن القنوات الحكومية الرسمية هي المصدر المعتمد لأي قرارات تصدر بهذا ‏الشأن.‏

اتحاد الصحفيين ينظم جلسات حوارية لصياغة مستقبل الصحافة السورية
تدريب ميداني لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في ريف اللاذقية
وزارة الداخلية تعلن القبض على أحد أبرز مرتكبي مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية
المؤسسة السورية للمعارض تعلن أجندة معارض شهر آب
وزير الإعلام يبحث مع محافظ درعا وإعلامييها تطوير الأداء وتحسين التغطية المحلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك