النقل تنفي صدور أي قرار جديد بشأن استيراد السيارات إلى سوريا

دمشق-سانا‏

نفت وزارة النقل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات إلى سوريا، ‏مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عنها.‏

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته اليوم الأحد عبر قناتها على تلغرام، أن القرارات والإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات ‏تُعلن حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة ومنصاتها الرسمي، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من مصادر ‏المعلومات قبل تداولها أو نشرها.‏

وفي تصريح لـ سانا، شدد مدير الاتصال الحكومي في الوزارة حسين الحاج عبد الله على ضرورة اعتماد البيانات والتعاميم ‏الرسمية مصدراً لمتابعة المستجدات المتعلقة بقطاع النقل، محذراً من أن تداول معلومات غير موثوقة قد يتسبب في إرباك ‏المواطنين.‏

وأكد الحاج عبد الله أن أي قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات، في حال صدوره، سيُعلن عنه على نحو واضح ومباشر عبر ‏القنوات الرسمية للوزارة.‏

ويأتي توضيح الوزارة رداً على ما تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول إجراءات جديدة لاستيراد ‏السيارات إلى سوريا، في وقت تؤكد فيه الوزارة أن القنوات الحكومية الرسمية هي المصدر المعتمد لأي قرارات تصدر بهذا ‏الشأن.‏