الأمن الداخلي في الرقة ينفّذ عمليات نوعية عقب الاعتداءين على أحد الحواجز غرب المدينة

الرقة-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة الرقة، العقيد رامي أسعد الطه، أن الوحدات الأمنية في المحافظة نفذت سلسلةً من العمليات الأمنية النوعية والمتزامنة، وذلك عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا غرب مدينة الرقة، واستهدفا أحد الحواجز.

وقال العقيد الطه في تصريح نشرته وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الثلاثاء: إنه عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا أحد حواجز قوى الأمن الداخلي غرب مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين، وأسفرا عن استشهاد أربعة من عناصر الحاجز، وإصابة آخرين، وبناءً على معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة، نفذت وحداتنا الأمنية فجر اليوم سلسلةً من العمليات الأمنية النوعية والمتزامنة.

وأضاف العقيد الطه: إن العمليات أسفرت عن تحييد متزعم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش”، والمسؤولة عن تلك الاستهدافات، إضافةً إلى تحييد أحد أفرادها، واعتقال أربعة آخرين من أفرادها، مع ضبط الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم.

وأكد العقيد الطه استمرار عمليات تمشيط المنطقة، مع تعزيز الإجراءات الوقائية في جميع الحواجز والمراكز الأمنية، بما يضمن صون أمن المواطنين واستقرار الوطن، وملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمنه أو المساس بسلامته.

وكانت قوى الأمن الداخلي أحبطت أمس الإثنين، هجوماً نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي على أحد حواجزها غرب مدينة الرقة، ما أسفر عن استشهاد أربعة من عناصر الحاجز، وإصابة اثنين آخرين، فيما قتل أحد الإرهابيين.

