كرنفال مرمريتا الرمزي يعيد أجواء عيد السيدة ويستقطب الزوار بعد غياب دام عامين

حمص-سانا



شهدت بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي، اليوم الجمعة، كرنفالاً رمزياً احتفالاً بعيد السيدة العذراء، وسط حضور جماهيري من أهالي البلدة والمنطقة والزوار، في أجواء احتفالية عكست خصوصية المناسبة ومكانة البلدة كوجهة سياحية في المنطقة.



وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مستشار التطوير في وزارة السياحة ساطع ياسين أن مرمريتا تعد من أهم المحاور السياحية في المنطقة وتشكل نقطة جذب بارزة، مبيناً أن المناسبة أسهمت في تنشيط حركة المنشآت السياحية بشكل ملحوظ.



وبيّن ياسين أن فرق الوزارة كانت موجودة خلال الأيام الثلاثة الماضية لمتابعة واقع المنشآت السياحية وضبط جودة الخدمات المقدمة فيها، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة ومساعدة المنشآت على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات، سواء في منشآت الإقامة أو الإطعام.

كرنفال رمزي بمبادرة محلية

وأوضح ميشيل نهري، أحد القائمين على الكرنفال وصاحب منشأة سياحية أن مجموعة من أصحاب المنشآت السياحية بادرت إلى إقامة الكرنفال استجابة لرغبة الأهالي والزوار في إعادة هذه الفعالية إلى الواجهة.



وأشار نهري إلى أن الكرنفال أقيم هذا العام بصورة رمزية ومبسطة مقارنة بالكرنفال الكبير الذي تشتهر به مرمريتا، مبيناً أن الفعالية استقطبت آلاف الأشخاص، وأن القائمين عليها يأملون أن تتوسع في العام المقبل لتصبح على نطاق أكبر.

تأمين أجواء مريحة للمشاركين

بدوره، أشار الشرطي كنان مرعي من قسم الشرطة السياحية في منطقة الحواش إلى أن عناصر الشرطة السياحية شاركوا في تنظيم الفعاليات، ولاسيما تنظيم دخول وخروج المصلين من الكنائس، وحركة السير والكرنفال في مرمريتا، والحفاظ على الأمن في المنطقة.



ولفت مرعي إلى الإقبال السياحي الكبير الذي شهدته المنطقة من الزوار القادمين من مختلف المناطق ومن خارج البلاد، مؤكداً استمرار الجهود الأمنية لضمان حسن سير الفعاليات وتأمين أجواء آمنة للزوار والمشاركين.

عودة الكرنفال بعد غياب عامين

من جانبه، قال جميل يعقوب، أحد أبناء المنطقة وصانع محتوى، إن عودة الكرنفال بعد غياب نحو عامين شكلت حالة فرح لدى الأهالي، رغم إقامة الفعالية هذا العام بصورة مصغرة مقارنة بالمهرجان المعتاد.



وأضاف أن الأهالي، وبمساعدة مديرية الناحية والشرطة السياحية، بذلوا جهوداً لتأمين المكان وتنظيم الفعالية بما يتيح للزوار الاستمتاع بأجوائها، معرباً عن سعادته بعودة هذه المناسبة التي ترتبط بذكريات الطفولة لدى أبناء المنطقة.



وأشار يعقوب إلى أن عودته إلى مرمريتا بعد نحو 13 عاماً أعادت إليه الكثير من ذكريات الطفولة، معتبراً أن استعادة أجواء العيد والكرنفال تحمل قيمة خاصة بالنسبة له ولأهالي البلدة.



يُذكر أن كرنفال مرمريتا تقليد متوارث منذ نحو ستين عاماً، ويقام في 14 آب من كل عام ضمن احتفالات عيد السيدة، ويستقطب أعداداً كبيرة من المغتربين والأجانب والزوار، ما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة البلدة كوجهة احتفالية في المنطقة.

