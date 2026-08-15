التنمية الإدارية والأشغال العامة تعلنان عن شواغر وظيفية في 5 محافظات

دمشق-سانا



أعلنت وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان عن توفر شواغر وظيفية في محافظات دمشق، وحمص، وحلب، وإدلب، ودير الزور.



وبينت وزارة التنمية الإدارية اليوم الجمعة ‏أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوفرة ضمن الرابط الآتي:

https://bit.ly/hiring20260726

لافتة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 21/08/2026.



وأشارت إلى أن تقديم طلب التوظيف يتم عبر الرابط الآتي:

https://bit.ly/applying20260726

موضحة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم.



وأكدت الوزارة أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها، مبينة أنه يتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها: المستوى والاختصاص العلمي، والمعدل العام، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.



وتعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة باستمرار عن شواغر وظيفية في مختلف المحافظات، وفق شروط ومعايير محددة، بما يتيح للراغبين بالتقدم إلى الوظائف المتاحة التقدم عبر الروابط المخصصة لذلك.

