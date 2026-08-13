اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف في التل بريف دمشق

IMG 20260812 WA0265 اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف في التل بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

اختتمت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق برنامجاً تدريبياً في الإسعافات الأولية والإطفاء والبحث والإنقاذ في مركز الدفاع المدني بمدينة التل، بمشاركة 15 شاباً من العاملين الجدد في المديرية، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الكوادر في التعامل مع الحالات الطارئة.

IMG 20260812 WA0276 اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف في التل بريف دمشق

وأوضح مدير دائرة التمكين في المديرية بلال الترك في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة، والتعامل مع مختلف المخاطر، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من الخسائر.

وأشار الترك إلى أن البرنامج تضمن محاور نظرية وتطبيقات عملية وتمارين ميدانية، شملت أسس تقديم الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها، والبحث والإنقاذ، إضافة إلى مبادئ الأمن والسلامة العامة وآليات الاستجابة السريعة خلال حالات الطوارئ.

IMG 20260812 WA0291 اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف في التل بريف دمشق

ولفت إلى أن التدريب يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المخاطر وفق أساليب عملية ومنهجية، بما يعزز جاهزية فرق المديرية وفاعلية استجابتها في حالات الطوارئ والكوارث.

يذكر أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق، تنظم دورات تدريبية وجولات تفقدية وتدريبات ميدانية لتطوير كفاءة الكوادر الإسعافية والإنقاذية ورفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث والطوارئ في مختلف المناطق والمنشآت.

IMG 20260812 WA0278 1 اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف في التل بريف دمشق
لدعم المرضى وإنقاذ الأرواح.. حملة للتبرع بالدم في مدينة عربين بريف دمشق
انطلاق مهرجان نهاية الصيف في طرطوس بمشاركة أكثر من 40 شركة
بدء الاجتماع التشاوري الأول لوزارة الطوارئ والكوارث لصياغة خطة وطنية متكاملة
يجمع بين التعليم والتوثيق.. وزارة الأوقاف تفتتح معرض السيرة النبوية في التل بريف دمشق
مباحثات سوريّة سعوديّة لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات والتحوّل ‏الرّقمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك