اختتام برنامج تدريب كوادر الطوارئ والإسعاف في التل بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

اختتمت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق برنامجاً تدريبياً في الإسعافات الأولية والإطفاء والبحث والإنقاذ في مركز الدفاع المدني بمدينة التل، بمشاركة 15 شاباً من العاملين الجدد في المديرية، بهدف رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الكوادر في التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح مدير دائرة التمكين في المديرية بلال الترك في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة، والتعامل مع مختلف المخاطر، بما يسهم في حماية الأرواح والحد من الخسائر.

وأشار الترك إلى أن البرنامج تضمن محاور نظرية وتطبيقات عملية وتمارين ميدانية، شملت أسس تقديم الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها، والبحث والإنقاذ، إضافة إلى مبادئ الأمن والسلامة العامة وآليات الاستجابة السريعة خلال حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن التدريب يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المخاطر وفق أساليب عملية ومنهجية، بما يعزز جاهزية فرق المديرية وفاعلية استجابتها في حالات الطوارئ والكوارث.

يذكر أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة ريف دمشق، تنظم دورات تدريبية وجولات تفقدية وتدريبات ميدانية لتطوير كفاءة الكوادر الإسعافية والإنقاذية ورفع الجاهزية للتعامل مع الحوادث والطوارئ في مختلف المناطق والمنشآت.