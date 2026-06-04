مدير مياه دير الزور: 84 محطة خرجت من الخدمة جراء فيضان الفرات وأعيد تشغيل 30

دير الزور-سانا

أعلن مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أحمد الموسى، أن عدد محطات المياه التي خرجت من الخدمة منذ بدء فيضان نهر الفرات بلغ 84 محطة، تمت إعادة 30 محطة منها إلى الخدمة، فيما لا تزال 54 خارج الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته على البنية التحتية للمحطات.

وأوضح الموسى في تصريح لمديرية الإعلام في دير الزور اليوم الخميس، أن الفرق الفنية رفعت السواتر الترابية لحماية 57 محطة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه، في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية عمل المنظومة المائية والحد من الأضرار.

وأشار إلى أنه تمت إعادة تشغيل المحطات بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة تركيب التجهيزات الكهربائية، شملت محطات الكبر، وحمّار العلي، ومحيميدة، والعباس، وحويجة المريعية، والجفرة.

وبيّن الموسى أن الورشات الفنية تواصل أعمالها لسحب المياه المتسربة إلى أرضيات وصالات عدد من المحطات، تمهيداً لإعادة تركيب تجهيزاتها الكهربائية بعد التأكد من جفافها الكامل وخلوها من الرطوبة، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمحركات التي تعرضت للغمر، بهدف إعادتها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى استمرار تزويد الآليات والصهاريج العاملة بمادة المازوت لضمان مواصلة عمليات الدعم والإسناد، بالتوازي مع تعبئة صهاريج المياه من المناهل التابعة للمحطات العاملة وتأمين مياه الشرب للأهالي في المناطق والقرى المتضررة وتوزيعها عليهم.

وأكد الموسى أن الجهود الميدانية أسفرت عن إعادة عدد من المحطات إلى الخدمة، من بينها محطات جروان (البادية)، وجرزة ميلاج، وسفيرة تحتاني، وسفيرة تحتاني خط الغاز الطريف الرئيسية، ومحكان توسع صبيخان (الغربية)، ومعدان عتيق، والجلاء الجديدة، ودبلان، وهجين الرئيسية، والعاليات، ودرنج المحدثة، والجرذي الغربي، وأبو حمام الثانية، وزغير المحدثة (ديرو)، والصعوة، وغرانيج، ومعدان الطوب، ومراط الجديد، وأبو حردوب، وأبو حردوب المحدثة، والحسينية، ومحيميدة المحدثة (المنصور)، وذيبان الكبر، إضافة إلى محطات حمار العلي، ومحيميدة، والعباس، وحويجة المريعية.

وشهدت محافظة دير الزور أواخر أيار ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، الأمر الذي دفع المؤسسات الخدمية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية لحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، ولا سيما محطات مياه الشرب والصرف الصحي.