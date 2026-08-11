مناقشة مراحل برنامج “جسور العمران” لمعالجة الأبنية ‏المتضررة في اجتماع بحلب ‏

حلب-سانا‏

عقدت محافظة حلب، اجتماعاً موسعاً لمناقشة برنامج “جسور ‏العمران” للاستجابة الطارئة، أحد البرامج التنفيذية المنبثقة عن ‌‏”رؤية حلب الكبرى”، والهادف إلى تنظيم معالجة أوضاع الأبنية ‏المتضررة وفق إطار إجرائي موحد وتأمين عودة آمنة للأهالي.‏

وأوضحت محافظة حلب عبر معرفاتها اليوم الثلاثاء، أن البرنامج ‏يعمل عبر مسارين، الأول لمعالجة وترميم الأبنية المتضررة، من ‏خلال موافقات سكنية طارئة ضمن مدد زمنية محددة، والثاني مسار ‏تحفيزي يتيح للملاك الراغبين الانتقال إلى المجمعات العمرانية ‏والتجمعات السكنية المنظمة.‏

التزام بعودة كريمة للأهالي

وأكد نائب محافظ حلب علي حنورة، أن البرنامج يترجم التزام ‏المحافظة بعودة كريمة ومستقرة لأهالي حلب إلى مساكنهم، انسجاماً ‏مع رؤية “سوريا بلا مخيمات”.‏

من جهته، أوضح منسق برنامج “رؤية حلب الكبرى” والمشرف ‏على إعداد التعليمات، المهندس علاء الدين الجابري، أن “جسور ‏العمران” يسد فجوة إدارية بين وقوع الضرر وحسم الوضع النهائي ‏للأبنية المتضررة، مشيراً إلى أن اسم البرنامج يعكس مهمته في ‏الربط بين الواقع الحالي والتنظيم العمراني المستدام.‏

الموافقات السكنية في البرنامج ‏

وتناول الاجتماع أنواع الموافقات السكنية التي يشملها البرنامج، ‏وهي: الترميم، والاستكمال الجزئي، وإعادة البناء الكلي، إضافة ‏إلى آلية استقبال الطلبات عبر مسؤولي المناطق في المحافظة، ‏ومدد البت المعتمدة.‏

كما جرى استعراض آلية الربط بين الموافقات الفردية ومسار ‏المجمعات العمرانية، بما يتيح لمجموعات الملاك المتجاورين ‏تجميع عقاراتهم والانتقال إلى تنظيم عمراني جماعي أكثر استدامة.‏

شارك في الاجتماع مسؤولو المناطق والكتل في المحافظة، ‏وأعضاء المكتب التنفيذي لمدينة حلب، ومديرو المديريات الخدمية، ‏وممثلون عن نقابة المهندسين والمجتمع المحلي.‏

ويأتي البرنامج في إطار رؤية “سوريا بلا مخيمات”، الهادفة إلى ‏دعم عودة الأهالي وتأهيل المساكن المتضررة وإزالة الأنقاض.‏

يشار إلى أن برنامج “رؤية حلب الكبرى” انطلق قبل نحو11 ‏شهراً في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم التوسع العمراني ‏وتحقيق تنمية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، في ظل ‏التحديات التي خلّفتها سنوات الحرب من دمار في البنية التحتية ‏وارتفاع الطلب على السكن والخدمات.‏