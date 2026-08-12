إخماد حريق حراجي في الغابة البيئية بمساكن الأحرار في قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق اليوم الأربعاء، حريقاً حراجياً اندلع في الغابة البيئية بمساكن الأحرار في منطقة قدسيا، دون وقوع أضرار.
وفي تصريحٍ لمراسل سانا، أوضح مدير مركز الدفاع المدني في قدسيا رافع العكش أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، وذلك بعد أن واجهت عمليات الإخماد صعوبات نتيجة انفجار مخلفات حرب في موقع الحريق، ما استدعى التعامل بحذر مع المنطقة ومواصلة العمل لتأمينها.
ولفت العكش إلى أن الفرق تواصل عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، والحفاظ على السيطرة الكاملة على موقع الحريق.
ويأتي الحريق بعد يومٍ من إخماد فرق الدفاع المدني السوري حريقاً حراجياً في منطقة جديدة يابوس بريف دمشق على الحدود السورية اللبنانية، بمشاركة 9 مراكز إطفاء وبالتعاون مع النقاط الحراجية التابعة لوزارة الزراعة.