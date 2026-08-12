إخماد حريق حراجي في الغابة البيئية بمساكن الأحرار في قدسيا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث بمحافظة ريف دمشق اليوم الأربعاء، حريقاً ‏حراجياً اندلع في الغابة البيئية بمساكن الأحرار في منطقة قدسيا، ‏دون وقوع أضرار‎.‎

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وفي تصريحٍ لمراسل سانا، أوضح مدير مركز الدفاع المدني في ‏قدسيا رافع العكش أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحريق ‏وتمكنت من السيطرة عليه، وذلك بعد أن واجهت عمليات ‏الإخماد صعوبات نتيجة انفجار مخلفات حرب في موقع ‏الحريق، ما استدعى التعامل بحذر مع المنطقة ومواصلة العمل ‏لتأمينها‎.‎

‎ ‎ولفت العكش إلى أن الفرق تواصل عمليات التبريد والمراقبة ‏للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، والحفاظ على السيطرة ‏الكاملة على موقع الحريق‎.‎

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ويأتي الحريق بعد يومٍ من إخماد فرق الدفاع المدني السوري ‏حريقاً حراجياً في منطقة جديدة يابوس بريف دمشق على الحدود ‏السورية اللبنانية، بمشاركة 9 مراكز إطفاء وبالتعاون مع النقاط ‏الحراجية التابعة لوزارة الزراعة‎.‎



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