وزارة الطوارئ تواصل فتح خطوط النار في غابات الفرنلق باللاذقية ضمن خطة الوقاية من الحرائق

اللاذقية-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ أعمال فتح خطوط النار في غابات وأحراج محافظة اللاذقية، في إطار الجهود الاستباقية الرامية إلى الحد من مخاطر الحرائق وحماية الثروة الحراجية.

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن فرقها تنفذ أعمال فتح خطوط نار في غابات الفرنلق بالتعاون مع منظمة SARD، وذلك ضمن خطة الوقاية المبكرة وتعزيز الجاهزية لموسم الحرائق.

وأوضحت الوزارة أن خطوط النار تكتسب أهمية كبيرة في المناطق الحراجية، إذ تسهم في إعاقة انتشار النيران والحد من توسعها، كما تتيح وصولاً أسرع وأكثر أماناً لفرق الإطفاء والآليات إلى مواقع الحرائق، بما يسهم في تقليل الخسائر البيئية والاقتصادية، وحماية التجمعات السكانية والمرافق الحيوية المجاورة للغابات.

وتعد منظمة SARD (الجمعية السورية للإغاثة والتنمية) منظمة إنسانية غير ربحية أُسست عام 2012، تعمل بشكل أساسي لدعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث في سوريا وتركيا من خلال توفير المساعدات الطارئة، وبرامج الأمن الغذائي، والتعافي المبكر.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الاستعدادات المتواصلة لموسم الحرائق، ولا سيما في محافظة اللاذقية التي تضم مساحات واسعة من الغابات والأحراج، حيث تعمل الجهات المعنية على تنفيذ إجراءات وقائية تشمل فتح خطوط النار، وصيانة الطرق الحراجية، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل السريع مع أي حرائق محتملة والحد من آثارها.