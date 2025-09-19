الأمانة العامة للشؤون السياسية تقيّم المرحلة السابقة وتبحث التكامل المؤسسي

الأمانة العامة للشؤون السياسية تقيّم المرحلة السابقة وتبحث التكامل المؤسسي

دمشق-سانا

عقدت الأمانة العامة للشؤون السياسية برئاسة محمد كحالة، اجتماعاً تنسيقياً ضمّ مديري المديريات في المحافظات، إلى جانب مديري المديريات والمكاتب المركزية، بهدف تقييم المرحلة السابقة ومناقشة آليات التكامل المؤسسي للمرحلة المقبلة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع أبرز محطات العمل الماضية، بما فيها من تحديات تنظيمية وميدانية، حيث تم تحليل الأداء وفق مؤشرات واقعية، مع الوقوف على مكامن القوة ونقاط التحسين.

كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين المديريات في المحافظات والمكاتب المركزية، لضمان تكامل وظيفي ينعكس على كفاءة التنفيذ، ويؤسس لبيئة عمل أكثر انسجاماً واستجابة.

وتضمن الاجتماع عرضاً للخطط المستقبلية، التي تركز على رفع سوية الأداء، وتطوير أدوات المتابعة، وتوسيع نطاق العمل المشترك، بما يواكب المتغيرات ويعزز الاستقرار الإداري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن نهج الأمانة العامة في ترسيخ ثقافة التقييم المستمر، والتخطيط التشاركي، وتفعيل دور المديريات في صياغة السياسات التنفيذية على المستوى الوطني.

