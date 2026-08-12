إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني في دائرة أحوال درعا بدءاً من 16 ‏الجاري

درعا-سانا
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية عن بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني المسبق عبر تطبيقها الرسمي في دائرة الأحوال المدنية في درعا (مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة) اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق لـ 16 من الشهر الجاري.
وأوضحت الإدارة العامة للشؤون المدنية عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل المعاملات وتوفير وقت المراجعين، داعية إلى تحميل التطبيق عبر الرابط.
وكانت إدارة الشؤون المدنية أعلنت بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني المسبق عبر تطبيقها الرسمي اعتباراً من التاسع من آب، في عدد من دوائر الأحوال المدنية في محافظات اللاذقية، وحمص، وحماة، وإدلب، وحلب بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى دوائر الأحوال المدنية وتقليل الازدحام.
ويتيح النظام الجديد للمراجعين حجز موعد مسبق والتوجه إلى الدائرة المحددة في الوقت المخصص لهم، وفق ما يظهر في واجهة التطبيق التي تؤكد نجاح عملية الحجز.