إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني في دائرة أحوال درعا بدءاً من 16 ‏الجاري

درعا-سانا‏

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية عن بدء العمل ‏بنظام الحجز الإلكتروني المسبق عبر تطبيقها الرسمي في دائرة الأحوال ‏المدنية في درعا (مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة) اعتباراً من ‏يوم الأحد القادم الموافق لـ 16 من الشهر الجاري‎.‎

وأوضحت الإدارة العامة للشؤون المدنية عبر قناتها على التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل المعاملات وتوفير وقت ‏المراجعين، داعية إلى تحميل التطبيق عبر الرابط‎.‎

وكانت إدارة الشؤون المدنية أعلنت بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني ‏المسبق عبر تطبيقها الرسمي اعتباراً من التاسع من آب، في عدد من ‏دوائر الأحوال المدنية في محافظات اللاذقية، وحمص، وحماة، وإدلب، ‏وحلب بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى دوائر الأحوال المدنية وتقليل ‏الازدحام. ‎

ويتيح النظام الجديد للمراجعين حجز موعد مسبق والتوجه إلى الدائرة ‏المحددة في الوقت المخصص لهم، وفق ما يظهر في واجهة التطبيق التي ‏تؤكد نجاح عملية الحجز‎.‎