بدء التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج موسم 1448 هـ لشريحة مواليد 1958 ‏وما دون

دمشق-سانا

بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، استقبال طلبات التسجيل ‏المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هـ -2027 م لشريحة مواليد عام ‌‏1958 م وما دون مع مرافقيهم.‏

وأوضح مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج في منشور له عبر قناته الرسمية ‏على التلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل ‏مباشر، اعتباراً من اليوم ولغاية 25 آب الجاري، مبيناً أنه في نهاية هذه المدة سيتم ‏فتح باب التسجيل لباقي الشرائح من الحجاج‎.‎

وأشار إلى أن خطوات التسجيل المعتمدة تشمل:‏

التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيل الأولي.‏

‏ تحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، وفق ‏الموعد المحدد.‏

‏ استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى، والبالغة 3500 دولار أمريكي‎.‎

ولفت أعرج إلى أنه سيتم تحديد قيمة الدفعة الثانية لاحقاً، بعد استكمال التعاقدات ‏الخاصة بالحج السوري، بما يشمل السكن والنقل والطعام وغيرها من الخدمات‎.‎

وكانت إدارة الحج والعمرة السورية عقدت اجتماعها السنوي الموسّع في الـ 14 من ‏شهر تموز الماضي، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومدير إدارة ‏الحج والعمرة محمد نور أعرج، وناقشت الخطط التنظيمية والتشغيلية، وآليات ‏تطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، بما يضمن الارتقاء بجودة ‏الخدمات المقدمة لحجاج الجمهورية العربية السورية، ورفع مستوى الجاهزية في ‏جميع مراحل الموسم‎.‎