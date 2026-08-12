بدء التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج موسم 1448 هـ لشريحة مواليد 1958 ‏وما دون

دمشق-سانا
بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هـ -2027 م لشريحة مواليد عام 1958 م وما دون مع مرافقيهم.
وأوضح مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج في منشور له عبر قناته الرسمية على التلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر، اعتباراً من اليوم ولغاية 25 آب الجاري، مبيناً أنه في نهاية هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل لباقي الشرائح من الحجاج.
وأشار إلى أن خطوات التسجيل المعتمدة تشمل:
التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيل الأولي.
تحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، وفق الموعد المحدد.
استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى، والبالغة 3500 دولار أمريكي.
ولفت أعرج إلى أنه سيتم تحديد قيمة الدفعة الثانية لاحقاً، بعد استكمال التعاقدات الخاصة بالحج السوري، بما يشمل السكن والنقل والطعام وغيرها من الخدمات.
وكانت إدارة الحج والعمرة السورية عقدت اجتماعها السنوي الموسّع في الـ 14 من شهر تموز الماضي، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ومدير إدارة الحج والعمرة محمد نور أعرج، وناقشت الخطط التنظيمية والتشغيلية، وآليات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج الجمهورية العربية السورية، ورفع مستوى الجاهزية في جميع مراحل الموسم.