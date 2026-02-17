بدء سلسلة ورش عمل ميدانية لوزارة التنمية الإدارية حول مسارات التحول المؤسسي من دير الزور

دير الزور-سانا

عقدت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل في مدينة دير الزور بعنوان “مسارات التحول المؤسسي والتحديات المحلية”، بحضور وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ومديري المديريات والمؤسسات العامة في المحافظة، ورؤساء دوائر التنمية الإدارية.

وتناولت الورشة عرض خارطة التحول المؤسسي الشامل ومسارات العمل ضمنها، إضافة إلى استعراض مشروع قانون الخدمة المدنية وما يرتبط به من تحديث في منظومة إدارة الموارد البشرية الحكومية، بما يرسّخ إدارة أكثر مهنية ووضوحاً في الأدوار والمسؤوليات.

وأكد الوزير السكاف خلال الورشة أن نجاح التحول المؤسسي يرتبط بفاعلية التنفيذ ومعالجة الثغرات، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية التدريب وبناء القدرات وتمكين القيادات الإدارية باعتبارها ركيزة أساسية لعملية التطوير.

كما استعرضت الورشة دور التحول الرقمي في تطوير بيئة العمل الحكومية، ولا سيما تجربة النظام الرقمي لإدارة الموارد البشرية الجاري تجريبه حالياً في وزارة العدل، كنموذج تطبيقي يعزز إدارة البيانات ودعم اتخاذ القرار المبني على المؤشرات.

وخلال جلسة الحوار المفتوح، استمع الوزير إلى مداخلات مديري الجهات العامة في المحافظة، حيث طُرحت التحديات المتعلقة بواقع الموارد البشرية، واحتياجات التدريب، وبعض الجوانب التنظيمية والإجرائية، وتمت مناقشتها في إطار تحديد أولويات المعالجة، بما يضمن تحويل الملاحظات المطروحة إلى خطوات تنفيذية قابلة للمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته، أكد محافظ دير الزور أهمية تطوير الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة الجهاز الإداري في المحافظة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية تنفذها الوزارة في المحافظات، بهدف ترسيخ نهج المتابعة المباشرة، وتحويل مسارات التحول المؤسسي إلى خطوات تنفيذية قابلة للقياس، بما يعزز تطوير الإدارة العامة على أسس عملية ومستدامة.