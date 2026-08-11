اندلاع حريق حراجي كبير في منطقة جديدة يابوس بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

اندلع حريق حراجي كبير في منطقة جديدة يابوس بريف دمشق على الحدود السورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أعقبته استجابة فورية من فرق الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظتي دمشق وريفها، التي لا تزال تعمل على إخماده.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام، أن 9 مراكز إطفاء تشارك بالتعاون مع النقاط الحراجية التابعة لوزارة الزراعة على تطويق الحريق، والحد من انتشاره ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية والمناطق المجاورة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العمل يجري وسط تحديات ميدانية تتمثل بوعورة تضاريس المنطقة، وصعوبة الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة، إضافةً لاشتداد سرعة الرياح التي ساهمت في انتشار الحريق، فيما بلغت نسبة السيطرة عليه لغاية الآن نحو 60٪، مؤكداً أن فرق الإطفاء تواصل جهودها المكثفة للوصول إلى السيطرة الكاملة، وإجراء عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران.

وكانت فرق الدفاع المدني قد استجابت أمس الإثنين لـ127 حريقاً في عموم البلاد، حيث تم إخمادها واقتصرت أضرارها على الماديات، وسط استمرار الدفاع المدني دعواته المواطنين إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.