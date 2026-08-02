وزير الأشغال العامة والإسكان يبحث التحضيرات النهائية للاكتتاب في “أبيات هيلز”

دمشق-سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبدالرزاق، خلال اجتماع مع إدارة شركة “أبيات للاستثمار والتطوير العقاري” السعودية ممثلة بمديرها العام المهندس محمد السلوم والكادر الفني، التحضيرات النهائية لإطلاق الاكتتاب على مشروع “أبيات هيلز” المقرر يوم الأربعاء القادم.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة، واقع تقدم الأعمال بالمشروع والمراحل التنفيذية المقبلة، إلى جانب الاطلاع على المخططات، والمساحات المتوفرة، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومواعيد تسليم الوحدات السكنية للمكتتبين.

وناقشوا إجراءات وآليات الاكتتاب وضمان انطلاقه وفق أقصى درجات التنظيم والوضوح.

وتم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات الفنية والتقنية بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة “أبيات”، لضمان حسن التنفيذ واستكمال كامل التحضيرات اللازمة وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأكد الوزير عبد الرزاق أهمية الالتزام بالشفافية والوضوح المطلق في جميع مراحل الاكتتاب، وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، بما يعزز الثقة ويضمن عدالة كل الإجراءات المتخذة.

حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والكوادر الفنية بالمؤسسة.

وكانت شركة أبيات السعودية للاستثمار والتطوير العقاري أطلقت مشروع “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا –E3‏ بريف دمشق في السادس من شهر حزيران الماضي، بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان.

ومشروع “أبيات هيلز” هو مشروع سكني سيقام على مساحة تقارب 379 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية بمواصفات عصرية، على أن يُنجز خلال أربع سنوات، كما يشمل مرافق خدمية وتجارية وتعليمية وترفيهية متكاملة