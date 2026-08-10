من المساعدات إلى التنمية.. الزراعة والهلال الأحمر تبحثان مشاريع مستدامة للريف السوري

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان خلال لقائه مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري محمد حازم بقلة والوفد المرافق، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال ‏الزراعي، وتوسيع نطاق المشاريع التنموية بما يسهم في دعم المجتمعات الريفية وتحقيق التنمية ‏الزراعية المستدامة.‏

وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم المرأة ‏الريفية وتعزيز دورها الاقتصادي، من خلال تطوير آليات تسويق منتجاتها ورفع قيمتها المضافة ‏وتحسين إنتاجيتها، بما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ‏المجتمعات المحلية.‏

دعم سبل العيش والسلل الغذائية

وأكد الوزير السويدان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في ‏مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة توسيع تدخلاتها في القطاع الزراعي، والانتقال تدريجياً من ‏المساعدات المؤقتة ودعم سبل العيش والسلل الغذائية إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ذات أثر ‏أوسع، تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في المناطق المستهدفة.‏

وأوضح السويدان، أن ذلك يمكن أن يتم من خلال دعم الأسر الريفية بصورة مباشرة، أو تنفيذ ‏مشاريع للبنى التحتية الزراعية، لافتاً إلى أهمية اعتماد معايير أكثر دقة في آليات تقديم الدعم ‏واختيار الفئات المستهدفة، بالاستناد إلى دراسات ميدانية ومسوح مسبقة تعكس الاحتياجات الفعلية، ‏بما يضمن توجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق أفضل أثر ممكن للمشاريع.‏

تطوير القوانين الناظمة لاستيراد الأسمدة

واستعرض الوزير الإجراءات التي تعمل الوزارة على اتخاذها لتطوير القوانين والإجراءات الناظمة ‏لاستيراد الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، بما يعزز المنافسة العادلة، ويسهم في توفير منتجات ‏ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات ‏الزراعية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على دخل المنتجين.‏

وأشار السويدان إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة، والتوجه ‏نحو توسيع تطبيق الزراعات التعاقدية، وإدخال التقانات الحديثة ومفاهيم الزراعة الذكية، إلى جانب ‏تطوير أنظمة الري والتوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، بما يسهم في تخفيف تكاليف ‏الإنتاج، ومساعدة الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتحسين أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاجية.‏

أولويات التدخل لتلبية الاحتياجات

من جانبه، استعرض بقلة المشاريع التي تنفذها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في القطاع ‏الزراعي والمراحل التي وصلت إليها، إضافة إلى خطة التمويل للمرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية تحديد ‏أولويات التدخل استناداً إلى الاحتياجات الفعلية وتوجهات وزارة الزراعة، وتعزيز التنسيق وتوحيد ‏الجهود بين الجانبين لضمان تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.‏

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتوجيه الدعم نحو مشاريع ‏زراعية أكثر استدامة، بما يحقق أثراً تنموياً طويل الأمد ويسهم في دعم المجتمعات الريفية وتعزيز ‏قدرتها على الاعتماد على مواردها وتحسين سبل العيش.‏

ويأتي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية في إطار دعم القطاع ‏الزراعي وتحويل التدخلات من الاستجابة الآنية إلى مشاريع تنموية مستدامة، بما يسهم في تعزيز ‏الإنتاج الزراعي ودعم الأسر الريفية وتحسين سبل العيش، ولا سيما في المناطق التي تعتمد بصورة ‏رئيسية على الزراعة والثروة الحيوانية.