من المساعدات إلى التنمية.. الزراعة والهلال الأحمر تبحثان مشاريع مستدامة للريف السوري

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان خلال لقائه مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري محمد حازم بقلة والوفد المرافق، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي، وتوسيع نطاق المشاريع التنموية بما يسهم في دعم المجتمعات الريفية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وذكرت وزارة الزراعة عبر قناتها على التلغرام، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم المرأة الريفية وتعزيز دورها الاقتصادي، من خلال تطوير آليات تسويق منتجاتها ورفع قيمتها المضافة وتحسين إنتاجيتها، بما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المحلية.
دعم سبل العيش والسلل الغذائية
وأكد الوزير السويدان أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة توسيع تدخلاتها في القطاع الزراعي، والانتقال تدريجياً من المساعدات المؤقتة ودعم سبل العيش والسلل الغذائية إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة ذات أثر أوسع، تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في المناطق المستهدفة.
وأوضح السويدان، أن ذلك يمكن أن يتم من خلال دعم الأسر الريفية بصورة مباشرة، أو تنفيذ مشاريع للبنى التحتية الزراعية، لافتاً إلى أهمية اعتماد معايير أكثر دقة في آليات تقديم الدعم واختيار الفئات المستهدفة، بالاستناد إلى دراسات ميدانية ومسوح مسبقة تعكس الاحتياجات الفعلية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق أفضل أثر ممكن للمشاريع.
تطوير القوانين الناظمة لاستيراد الأسمدة
واستعرض الوزير الإجراءات التي تعمل الوزارة على اتخاذها لتطوير القوانين والإجراءات الناظمة لاستيراد الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، بما يعزز المنافسة العادلة، ويسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على دخل المنتجين.
وأشار السويدان إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة، والتوجه نحو توسيع تطبيق الزراعات التعاقدية، وإدخال التقانات الحديثة ومفاهيم الزراعة الذكية، إلى جانب تطوير أنظمة الري والتوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج، ومساعدة الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتحسين أساليب الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
أولويات التدخل لتلبية الاحتياجات
من جانبه، استعرض بقلة المشاريع التي تنفذها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في القطاع الزراعي والمراحل التي وصلت إليها، إضافة إلى خطة التمويل للمرحلة المقبلة، مؤكداً أهمية تحديد أولويات التدخل استناداً إلى الاحتياجات الفعلية وتوجهات وزارة الزراعة، وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين الجانبين لضمان تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.
واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتوجيه الدعم نحو مشاريع زراعية أكثر استدامة، بما يحقق أثراً تنموياً طويل الأمد ويسهم في دعم المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على مواردها وتحسين سبل العيش.
ويأتي تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والتنموية في إطار دعم القطاع الزراعي وتحويل التدخلات من الاستجابة الآنية إلى مشاريع تنموية مستدامة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأسر الريفية وتحسين سبل العيش، ولا سيما في المناطق التي تعتمد بصورة رئيسية على الزراعة والثروة الحيوانية.