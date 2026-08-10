بهدف إعادته للخدمة.. التأمينات الاجتماعية تستلم مبنى فرعها في الرقة

التأمينات بهدف إعادته للخدمة.. التأمينات الاجتماعية تستلم مبنى فرعها في الرقة

الرقة-سانا

استلمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبنى فرعها في محافظة الرقة بحضور وفد رسمي من ممثلي المؤسسة، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لاستئناف عمل الفرع، وتقديم خدماته لأهالي المحافظة.

التأمينات2 بهدف إعادته للخدمة.. التأمينات الاجتماعية تستلم مبنى فرعها في الرقة

وأوضحت المؤسسة بمنشور على صفحتها في فيسبوك اليوم الإثنين أنه من المقرر البدء بأعمال تجهيز المبنى وتأهيله بشكل كامل، بما يضمن توفير بيئة خدمية ملائمة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات التأمينية المتنوعة لأهالي المحافظة.

وأشارت المؤسسة إلى أن إعادة تفعيل فرع الرقة من شأنه إنهاء معاناة العمال والمواطنين من أعباء السفر إلى محافظات أخرى لإنجاز معاملاتهم التأمينية، وهو ما يعكس التزام المؤسسة بتقريب الخدمة من المواطن وتسهيل حصول المستفيدين على حقوقهم التأمينية بكل يسر.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، افتتحت في تموز الماضي، المقر الجديد لفرعها في مدينة حماة، وذلك ضمن خطط الوزارة لتطوير البنية التحتية، وتسريع ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

التأمينات3 بهدف إعادته للخدمة.. التأمينات الاجتماعية تستلم مبنى فرعها في الرقة
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